"Card con più sconti alle persone disabili"

Cesena più inclusiva e accessibile. È l’obiettivo della mozione presentata e approvata in consiglio comunale dal gruppo Popolari per Cesena, che chiede l’ampliamento della convenzione relativa alla Carta europea della disabilità (Disability Card), già attiva nel Comune di Cesena. Lo strumento, riconosciuto dall’Unione Europea e dal Ministero per le Disabilità, consente alle persone con disabilità di accedere più facilmente a servizi, beni e agevolazioni, promuovendo la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e ricreativa della città.

Con l’approvazione della mozione, l’amministrazione si impegna ora ad estendere le agevolazioni e a coinvolgere un numero crescente di enti, associazioni e operatori economici che riconoscano sconti, ingressi agevolati e altri benefici ai possessori della Carta.

"Vogliamo rendere Cesena una città sempre più a misura di tutti – ha dichiarato Francesco Biguzzi, capogruppo dei Popolari per Cesena (nella foto) –. L’ampliamento della Disability Card è un passo concreto verso una comunità che valorizza l’autonomia, tutela la dignità e riconosce la disabilità come parte della diversità umana. Il percorso è stato avviato, ora bisogna concretizzare l’opera".

"La Disability Card – aggiunge Biguzzi – evita la necessità di presentare certificazioni cartacee, rendendo più semplice e rispettoso il rapporto tra cittadini e istituzioni". Un’iniziativa che rappresenta, "un segnale di civiltà e un impegno reale per un futuro dove l’accessibilità non è un favore ma un dovere collettivo".