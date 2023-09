Cardiologi del Bufalini, domani screening in piazza della Libertà La tappa cesenate del progetto di prevenzione del rischio cardiovascolare della Regione Emilia-Romagna offre check-up gratuiti per determinare l'assetto lipidico, rilevare parametri vitali e screening della fibrillazione atriale. Personale medico e volontari saranno presenti in Piazza della Libertà.