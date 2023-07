Carducci, la nuova mensa "Inclusiva e sostenibile"

Partiranno a settembre i lavoriper la realizzazione della nuova mensa della scuola ’Carducci’ del valore complessivo di 1.136.816,00 euro, coperti in parte dal finanziamento Pnrr di 840 mila euro assegnato al Comune di Cesena a gennaio, e da risorse comunali. Si procederà con la demolizione degli spazi esistenti e con l’edificazione di un locale totalmente rinnovato. La giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo caratterizzato dal dialogo con il contesto circostante e dunque dalla particolare relazione che verrà a crearsi tra il nuovo edificio, colorato e luminoso, e il cortile interno, un vero e proprio giardino dove gli studenti si incontrano e giocano creando nuove occasioni di apprendimento. "Con l’assegnazione dei lavori prevista per fine agosto – commenta il sindaco Enzo Lattuca – diamo avvio a un nuovo percorso che renderà il complesso scolastico ‘Carducci’ più completo e all’altezza delle aspettative di tutti, a partire dalle famiglie. L’edificio, che potrà ospitare almeno 177 bambini, con un incremento di ulteriori 60 posti, sarà accessibile direttamente dall’interno del plesso scolastico e sarà in dialogo con il giardino dove si svolgono le attività creative, dedicate alla natura, alla musica e all’apprendimento di nuove tecniche. Il nostro obiettivo è di rendere ulteriormente performanti le nostre scuole, luoghi privilegiati per la formazione e la crescita dei più piccoli".

L’idea alla base è che questo edificio diventi un vero e proprio punto di riferimento per la comunità scolastica, cercando una progettazione in maniera integrata con il complesso scolastico esistente. La sala principale dedicata alla somministrazione dei pasti si affaccerà sul grande cortile verde interno, invitando lo spazio naturale ad entrare nel volume. Il posizionamento e l’orientamento del nuovo corpo mensa, dotato di ampie vetrate, rifletterà i criteri dell’architettura solare per avere la migliore esposizione possibile, considerando come primario il rapporto tra manufatto, caratteristiche naturali e antropiche del sito ed esposizione solare. Oltre allo spazio mensa sarà realizzato un locale cucina per la preparazione e la cottura dei pasti e un secondo ambiente da destinare ai servizi necessari agli operatori. Prevista inoltre una dispensa per la conservazione delle derrate anche in frigorifero, un’anticucina, un locale per lavaggio delle stoviglie, uno spogliatoio, doccia e servizi igienici per il personale addetto. Particolare importanza inoltre sarà data al superamento di tutte le barriere architettoniche. La nuova struttura sarà edificata nel pieno rispetto dei principi della normativa sismica e degli alti standard di efficientamento energetico al fine di ridurre i consumi.