‘Caregiver’ familiari, i progetti del gruppo ‘Ama’ promossi dalla Cils

Quello dei caregiver familiari, ovvero delle persone che assicurano assistenza ai propri congiunti non autosufficienti, è uno dei temi più caldi e sentiti anche a Cesena. Proprio per rispondere a questa primaria necessità, e con lo scopo di garantire un servizio in più agli assistenti familiari, la cooperativa sociale Cils, nell’ambito del progetto ’Tempo per noi’ sostenuto economicamente dall’Unione dei Comuni Valle del Savio, ha dato avvio all’esperienza del gruppo A.m.a., un’opportunità di ricevere ed offrire aiuto, di riconoscere il proprio ruolo di protagonista nella famiglia e di condividere l’esperienza insieme ad altri che vivono la stessa condizione. Il Gruppo A.m.a. intende organizzare percorsi sperimentali mirati per i familiari.