Carenza di manodopera. Caccia alle alte qualifiche, ma servono anche generici

La manodopera nel 2025 per molte azienda resta un miraggio. Anche a Cesena permane la carenza di forza lavoro. Sempre più spesso, secondo l’analisi della Camera di Commercio della Romagna, le professioni più difficili da reperire sono quelle tecniche, altamente qualificate, e di operai specializzati (come le professioni tecniche della salute, ingegneri dell’informazione, idraulici e marmisti). Tra le professioni ‘introvabili’ riferite ai giovani, in testa, vediamo i farmacisti (con difficoltà di reperimento del 78%), seguono analisti e progettisti di software (70%). Gli ingressi di lavoratori, previsti per il trimestre febbraio-aprile 2025 nella nostra provincia, sono 11.640. Preponderanti i contratti a tempo determinato, pari al 79%.

"Occorre ripensare al tema delle politiche attive del lavoro e della responsabilità formativa – dice Roberto Albonetti, segretario generale della Camera di commercio della Romagna – bisogna guardare ai reali bisogni del mondo delle imprese e bisogna, altresì, investire in ricerca e innovazione". I cinque principali settori di attività in cui sono previste le entrate a Forlì-Cesena nel trimestre febbraio-aprile 2025 sono: commercio, alloggio ristorazione e turismo, servizi alle persone, costruzioni e servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone.

"Il tema della carenza di personale è molto sentito dalle imprese di tutti i settori – aggiunge Franco Napolitano, direttore generale Cna Forlì-Cesena - Cna formazione Emilia-Romagna è accreditata come Agenzia del Lavoro e offre un servizio di intermediazione per la ricerca di personale. Le imprese apprezzano il fatto che i nostri consulenti le possono affiancare nei colloqui di selezione, oltre che in tutta la gestione dell’iter". "A inizio 2025 continua a salire la difficoltà di reperimento del personale – ha poi precisato Riccardo Cappelli, vicesegretario Confartigianato Cesena –. Mentre le tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, sono sempre più diffuse, le imprese faticano a reperire personale con competenze necessarie per sfruttarle. Ci preoccupa che ci siano imprese in crisi, non tanto per mancanza di commesse, ma soprattutto per l’impossibilità di trovare la manodopera necessaria a portare avanti l’attività". Secondo le associazioni, poi, la carenza di manodopera nel nostro territorio è trasversale ai settori.

La carenza del personale, a giudizio dei segretari generali Maria Giorgini (Cgil), Francesco Marinelli (Cisl) e Paolo Manzelli (Uil) si riscontra sia nelle qualifiche operaie che nell’alta specializzazione: "Serve determinare coerenza tra i percorsi di studi e gli sbocchi professionali per evitare la cosiddetta ‘fuga dei cervelli’, e poi è necessario attrarre personale da altri territori e dall’estero. Salari, casa e servizi, sono gli elementi su cui lavorare, come la riforma dei meccanismi di ingresso della manodopera estera".

Difficoltà generale, dunque, nel mondo delle aziende per la ricerca di personale. Technogym (per guardare a un colosso del territorio) da anni investe sull’innovazione: dal prodotto alle tecnologie digitali all’intelligenza artificiale alla parte medico-scienfica. Le posizioni di lavoro più ricercate in Technogym sono in queste aree. "La difficoltà nel trovare manodopera qualificata - conclude Alessandro Fagioli titolare della ditta Alexide – è comune. Nell’informatica, poi, c’è un problema ad essere attrattivi economicamente rispetto a competitori europei".