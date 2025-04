Cargiver familiari, dal 2009 34 corsi gratuiti e 582 attestati

Si è conclusa l’ultima edizione del corso di formazione sul lavoro di cura, promosso da ASP Cesena/Valle Savio e rivolto alla figura dell’assistente familiare, ovvero a tutte le persone interessate ad acquisire competenze e consapevolezza sui diversi aspetti dell’assistenza domiciliare. L’obiettivo è quello di qualificare e valorizzare il lavoro delle assistenti familiari, offrendo al contempo un importante supporto alle famiglie.

I corsi, proposti nell’ambito delle attività del Punto di appoggio al lavoro di cura, uno sportello di ascolto, informazione e orientamento per familiari e assistenti familiari, sono organizzati su 2 o 3 cicli di formazione annui a cui partecipano mediamente 20 persone. Dal 2009 ad oggi Asp ha organizzato 34 percorsi rilasciando 582 attestati. Nel 2025 sono previsti due ulteriori corsi, uno per la Valle del Savio in partenza a maggio a Sarsina e uno a Cesena in programma per il prossimo autunno.

Per informazioni sulle sedi e per iscrizioni contattare i numeri 0547/26700 o 331/1936146 oppure indirizzare una mail a risorse.anziani@aspcesenavallesavio.eu. "I caregiver familiari si prendono cura costantemente di familiari e congiunti anziani, malati o disabili – commentano l’assessora Carmelina Labruzzo e il presidente di ASP Alberto Gori – ed è per questa ragione che richiedono di un’adeguata formazione che Asp Cesena-Valle Savio fornisce gratuitamente".