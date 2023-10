Carisport, iniziati i lavori di sgombero dei detriti

Anche l’aspetto esteriore conta. E non soltanto per una questione di estetica. Ieri nel piazzale antistante il Carisport sono iniziati i lavori di sgombero delle cataste di tronchi e rami trascinati via dalla forza dell’acqua durante i giorni dell’alluvione e successivamente rimossi dalle zone a rischio del fiume per essere ammassati provvisoriamente in varie zone della città. Tra i diversi punti interessati, oltre alle aree di Pievesestina e di Case Missiroli, c’era appunto anche il grande piazzale antistante l’impeciato indoor più noto della città, anch’esso peraltro finito seriamente danneggiato dall’alluvione, tanto che l’intero parquet è stato rimosso e in programma ci sono corposi (e costosi) lavori di recupero. La questione dei tronchi e dei rami abbandonati era stata fatta notare da più parti, con diversi residenti della zona che avevano sollecitato interventi di bonifica, anche per evitare che tra quel groviglio di cortecce si stabilissero colonie di animali e insetti decisamente sgraditi alla comunità. Tanto più che con l’arrivo dei mesi freddi e il probabile ritorno delle piogge, lasciare la situazione inalterata, avrebbe molto probabilmente portato ad aggiungere problemi ai problemi. In termini più pragmatici poi, durante tutto il mese di ottobre, a ridosso del Carisport stazionerà la carovana del Luna Park: recuperare spazio è certamente funzionale alle esigenze dei frequentatori. Dunque ieri sono iniziati i lavori di sgombero. Un altro passo verso la normalità, perché l’aspetto esteriore conta. Ma da solo non basta. Lo sa bene chi, a breve distanza, continua a guardare la propria abitazione ancora inagibile.

l.r.