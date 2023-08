Carisport, si riparte dal nuovo parquet

Il Carisport cambierà radicalmente volto, ma servirà tempo. Più del previsto. L’impianto sportivo indoor di riferimento della città ha subìto ingenti danni in seguito all’alluvione di metà maggio e le conseguenze si sono fatte sentire prima di tutto nel punto nevralgico della struttura: il parquet. E’ proprio da lì che partiranno i lavori di recupero, per un importo di 300.000 euro (per l’intero intervento è invece stimato circa un milione) che dovranno servire a rimuovere la tribuna sul lato opposto a quello del palco, demolire e ricostruire il massetto e collocare il nuovo parquet, che verrà realizzato con pannelli modulari di legno di faggio. Il riferimento è per esempio al Forum di Assago, casa dell’Olimpia Milano, o alla Segafredo Arena di Bologna. I tempi inizialmente previsti stimavano una riapertura entro ottobre, data diventata ormai anacronistica, tanto da spingere gli uffici di palazzo Albornoz a ritarare le stime.

"Vogliamo muoverci molto in fretta – commenta l’assessore allo sport Christian Castorri – ma il contesto attuale non è semplice. Nel 2018, ai tempi del fallimento del Cesena Calcio, prendemmo in carica i lavori dello stadio ad agosto e ottobre si disputò la prima partita interna dei bianconeri. E’ evidente che da allora molte cose sono cambiate. L’intervento delle aziende, sia per via dei costi lievitati, che in relazione ai tantissimi danni causati dall’alluvione, non può essere così tempestivo". Nel frattempo è finita in standby anche la gara di appalto per la nuova gestione dell’impianto. L’intento del Comune è quella di riaprire consegnando direttamente le chiavi al nuovo gestore. Quando? Ora non si ufficializzano ipotesi, ma pare plausibile arrivare a cavallo del nuovo anno. "Ci muoveremo per fasi – precisa Castorri – la prima delle quali riguarda il parquet. Una volta montato quello, si potrà riaprire. Poi aggiungeremo il montaggio della tribuna estendibile e gli interventi al resto della struttura . A opera finita, il Carisport, che ha già beneficiato della sostituzione degli infissi e dell’impianto di illuminazione, sarà un impianto tutto nuovo, funzionale e in grado di ospitare eventi di ogni genere, da quelli sportivi ai concerti". Qui all’inizio degli Anni 90 giocava l’Ahena che diventò campione d’Italia e d’Europa di basket femminile e qui suonarono, tra i tantissimi altri, Ligabue e i Foo Fighters. Un nuovo parquet per nuove pagine di storia. Ce n’è bisogno.

Luca Ravaglia