Carisport, una gara per il futuro "Ruolo centrale per lo sport, Comune al fianco del gestore"

di Luca Ravaglia

Al soffitto del Carisport è appeso lo scudetto che ricorda l’Ahena Cesena campione d’Italia di basket femminile nel 1990 (e regina d’Europa l’anno successivo), dal suo impianto acustico sono uscite le note dei Foo Fighters, di Ligabue e di una marea di altri big della musica, sul suo parquet ci hanno versato sudore squadre di serie A e B di praticamente ogni disciplina si possa giocare indoor, compreso il tennis, che su una speciale copertura qui ha visto disputare le finali nazionali. E comprese le tante squadre giovanili (oggi in particolare di volley, in passato anche di basket) che qui sono abituate ad allenarsi.

Dal 1985, anno della sua inaugurazione, il Carisport rappresenta una grandissima fetta del mondo legato allo sport e agli spettacoli della città, ma da anni vive nel limbo delle ‘gestioni provvisorie’ che rendono quanto meno complesso mettere a terra un piano organico di rilancio dei una struttura in grado di ospitare fino sa 3.500 persone e che, messo alle spalle il periodo pandemico, può contare su un ampio potenziale attualmente di certo non sfruttato appieno. La gestione attuale è a capo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena che opera tramite il Volley Club.

"Confermando la centralità di questo impianto – ha commentato l’assessore allo sport Christian Castorri – in vista della fine del contratto di concessione alla Fondazione della Cassa di Risparmio, il prossimo 30 giugno, pubblicheremo un bando relativo all’affidamento del servizio di gestione per i prossimi cinque anni. Questi ultimi non sono stati anni facili per i gestori degli impianti sportivi. La pandemia prima, il caro prezzi dopo, hanno indebolito anche il settore sportivo, ragione per cui, così come fatto in altri casi, resteremo al fianco del prossimo gestore".

L’Avviso pubblico, che sarà pubblicato prossimamente sul sito del Comune, sarà rivolto a tutti gli operatori e associazioni sportive, con particolare riferimento ai raggruppamenti di realtà in grado di rappresentare le molteplici vocazioni di questo presidio cittadino e di creare sinergie tra l’ambito sportivo e quello dell’intrattenimento.

Al soggetto gestore – che potrà ricercare uno sponsor così come avvenuto per altre strutture sportive cittadine – sarà riconosciuto un corrispettivo annuale (che passa da 70 mila a 100 mila euro), a fronte di tutte le spese riguardanti le utenze e l’attività di manutenzione ordinaria.

Il Comune invece continuerà a provvedere alla manutenzione straordinaria. Il Palazzetto dello Sport, di recente interessato da un intervento di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi dell’ammontare complessivo di 240 mila euro, è inserito tra i poli sportivi cittadini interessati dal progetto ‘Cesena Sport City’.