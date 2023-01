Caritas, consegnati 70 pacchi alle persone più in difficoltà

Consegnati 70 pacchi a persone bisognose e in gravi difficoltà economiche delle comunità parrocchiali della zona.

La Caritas di Savignano sul Rubicone ringrazia fedeli e non per il grande successo della terza edizione del progetto ’Dono sospeso’, che consisteva nell’acquisto di un pacco natalizio per donare calore, accoglienza e beni alimentari alle famiglie e alle persone più fragili, nel contesto della grave crisi economica e del perdurare del caro energia. Dalle parrocchie sono stati raccolti 6.750 euro e sono stati confezionati 70 pacchi di spesa natalizia (nella foto con i volontari) contenenti beni di prima necessità, alimentari e per l’igiene della persona e della casa, e anche qualche dolcetto per rendere più lieto le festività. Quanto rimasto sarà utilizzato per continuare ad aiutare i poveri e i più bisognosi che continuamente bussano alla porta della Caritas e che, ultimamente, mostrano problemi ancora più gravi che spesso necessitano di contributi economici per pagare bollette, affitti e altro. Questo progetto ha voluto sensibilizzare tutti all’attenzione verso il prossimo. E i risultati sono stati superiori alle aspettative dimostrando che nei momenti difficili sono molti coloro disposti ad aiutare gli altri.

Ha detto Nicola Dellapasqua vicesindaco e assessore al welfare: "Ringrazio la nostra Caritas per la costante dedizione verso i fragili. I nostri concittadini hanno risposto e continuano a rispondere con generosità alle richieste di solidarietà. I savignanesi hanno questo modo di partecipare alla vita comunitaria. Si tratta di uno stile che ci fa onore e che sono orgoglioso di rappresentare".

Ermanno Pasolini