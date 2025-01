Caritas, nuovi poveri assistiti tra anziani e malati

Il numero delle famiglie seguite dalla Caritas non scende, nuove povertà avanzano tra anziani e malati. Nell’anno appena concluso nuovi volti si sono affacciati al centro d’ascolto di Caritas Gambettola, segnalati dai servizi sociali e dai sacerdoti. Il numero totale delle famiglie seguite è di 63 (170 persone) invariato rispetto all’anno precedente. Nel 65% dei casi è la donna a presentarsi allo sportello. Nel 49% dei casi la famiglia è italiana, tra le cittadinanze straniere seguite le più numerose sono la nigeriana, la tunisina e la bulgara. Sono stati 1.406 gli interventi diretti sulle famiglie, con la distribuzione di 1.181 borse della spesa settimanali e 225 pacchi di aiuto mensile, inoltre sono stati erogati buoni spesa e pagate utenze per 10.650 euro e acquistate derrate alimentari e beni di prima necessità con l’impiego di 11.518 euro. "Le nostre attività si sono svolte regolarmente lungo tutto l’anno – spiegano il parroco don Sauro Bagnoli e Romano Baiardi responsabile Caritas - ascolto delle famiglie in difficoltà, raccolta e distribuzione derrate alimentari ogni sabato pomeriggio, confezionamento pacchi viveri e beni di prima necessità mensili, mercatino del riuso aperto ogni sabato, visite a domicilio alle persone più fragili. Resta sempre l’ascolto delle persone il cuore della relazione di aiuto in un progetto che, punta a un processo di liberazione della persona dal bisogno".

Vincenzo D’Altri