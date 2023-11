Carlo e Paola, una vita insieme nel panificio

Hanno trascorso 53 anni notte e giorno dentro il loro panificio, rarissime sono state le loro uscite fuori dal forno e mai dopo cena perché a mezzanotte dovevano iniziare a fare il pane per il giorno dopo.

E’ la storia dei coniugi Carlo Pasolini e Paola Del Vecchio, lui 81 e lei 77 anni, che dal 1970 gestiscono il Panificio ex di Comini situato nel centro di Gambettola. Carlo e Paola si sposarono il primo giorno del settembre 1969 e l’1 Gennaio 1970 iniziarono la gestione del panificio di ’Giapein’, posto in corso Mazzini all’angolo con viale Carducci. Carlo aveva 28 anni e aveva lavorato come aiuto fornaio nel panificio Faedi in piazza secondo Risorgimento, lavoro che aveva iniziato nel 1957 a soli 15 anni di età. Da allora, tutti i giorni, marito e moglie hanno lavorato insieme nel panificio, lui nel laboratorio a fare il pane e i biscotti, e lei nel negozio a vendere pane e biscotti.

La loro abitazione era situata sopra al forno per cui non c’era bisogno di uscire di casa e in quella situazione i due coniugi hanno tirato su i loro tre figli. Una parte del pane prodotto veniva ceduto alle botteghe di generi alimentari per cui al mattino all’alba Paola con la macchina faceva il giro delle consegne. Oggi a Gambettola dei quattro panifici che erano esistenti nel 1970 è rimasto in attività solo quello di Carlo e Paola. All’interno è rimasto tutto magicamente come allora, anche il forno per la cottura del pane è rimasto quello di ’Giapein’.

Da un paio di anni Carlo Pasolini ha smesso di alzarsi la notte ma la produzione del pane continua con il figlio Nicola, aiutato da sua mamma Paola.

Uno stile di vita da prendere ad esempio quello dato da Carlo e Paola non soltanto ai loro figli ma anche a tante altre persone: esempio di serietà, di attaccamento, di passione e di dedizione al proprio lavoro.