Carlo Gobbi, il mondo del volley lo ricorda

Il mondo della pallavolo partecipa al lutto della famiglia per la morte di Carlo Gobbi, il giornalista per molti anni firma importante della Gazzetta dello Sport, seguendo Olimpiadi e Mondiali ed Europei di volley e di altri sport. L’associazione sportiva Volley esprime le condoglianze e ha fatto affiggere manifesti, mentre la Lega Pallavolo Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del giornalista e amico, che ricorda con commozione e gratitudine per la sua professionalità e i valori umani.