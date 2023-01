Carmelo Puzzolo: pittore, scultore e anche scrittore

di Gilberto Mosconi

"Una bella serata quella dell’altra sera a Teatro Garibaldi di San Piero in Bagno, sapientemente condotta da Franco Locatelli e dedicata al pittore, scultore ed anche scrittore Carmelo Puzzolo. Una serata sicuramente molto partecipata, dove oltre ad apprezzare e rendere merito alla sua lunga carriera artistica, abbiamo anche potuto conoscere dalle parole dell’amico Tommaso Magalotti e dallo stesso Carmelo, inaspettati ed interessantissimi aspetti della sua vita che non tutti conoscevano".

Commenta così Bartolomeo Balzoni, presidente del Faro di Corzano, l’associazione che in collaborazione con il Comune di Bagno di Romagna, ha programmato l’incontro alla presenza di Puzzolo, salito sulla ribalta di Teatro Garibaldi, oltre che come pittore e scultore, anche nelle vesti di scrittore: "La sua infanzia fatta di tante privazioni - dice ancora Balzoni -, le sue prime esperienze come scultore ancora in età giovanissima, il rapporto idilliaco con le acque e l’ambiente del fiume Savio, la sua preferenza a camminare nelle pietraie a piedi scalzi, Puzzolo è stato un valente alpinista-scalatore dal domestico monte Còmero fino alle importanti vette alpine, eclettico artista a tutto tondo che ha fatto conoscere la bellezza delle sue opere in diverse parti del mondo".

Prosegue poi Balzoni a quest’ultimo proposito: "In Vaticano a sua Santità Giovanni Paolo II, alle corti di principi e principesse, la Via Crucis a Medjugojre e tantissimi altri luoghi nazionali e sparsi nel mondo, che sarebbe troppo lungo elencare. Nell’incontro di San Piero abbiamo scoperto anche che Puzzolo è uno scrittore sopraffino, leggendo la raccolta di scritti sulla sua vita vissuta, che la nipote Silvia ha sapientemente raccolto e ordinato in un corposo volume dal titolo ’Il nonno racconta’, che sarà oggetto di un libro di prossima stampa da parte della nostra associazione.

Durante la serata il nipote Giacomo ci ha deliziato con la lettura di alcuni brani di quella raccolta, dove abbiamo potuto apprezzare una scrittura scorrevole ed emotivamente coinvolgente". Ricorda ancora lo stesso Balzoni: "Nel corso della serata Carmelo è stato omaggiato dalle parole del nostro sindaco, Marco Baccini, da cui il primo cittadino ha fatto emergere il lustro di cui si è avvalso il nostro paese per merito della sua straordinaria attività artistica, che ha esportato con le sue opere altresì in tante parti del mondo, consegnandogli una targa a riconoscimento della lunga prestigiosa carriera e come cittadino onorario".