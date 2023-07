Carmen Consoli in trio al tramonto Live a sorpresa in piazza a Longiano

di Simone Arminio

Sedici corde, tre casse armoniche, sei mani, e in più l’emozione di canzoni e di uno stile che, 28 anni dopo quel primo Festival di Sanremo, fanno parte ormai a buon diritto del patrimonio musicale italiano. Tutto questo Carmen Consoli porterà a sorpresa a Longiano lunedì prossimo, per una data della sua doppia tournée estiva che fino a una settimana fa non era attesa. Un fuoriprogramma di tutto rispetto, dunque, e per molti motivi. Il primo è, come si suol dire, la splendida cornice.

Avrebbe dovuto suonare al Teatro Petrella, la cantantessa catanese. Ma poi nel giro di pochissime ore i biglietti sono andati a ruba, e per questo motivo l’organizzazione ha propeso per la piazza antistante il Castello Malatestiano. Biglietti andati a ruba in ogni caso, in pochissime ore. Un sold-out che si riflette nell’attesa e nella resa delle prime date del tour estivo di Carmen Consoli, partito il Primo maggio da Lucca e già passato in Romagna lo scorso 8 luglio da Riccione.

Due i musicisti sul palco con lei: il chitarrista Massimo Roccaforte, compagno d’avventure di lungo corso, visto che con la cantantessa condivide i palchi fin da quando i due si dilettavano nelle cover blues, ormai più di trent’anni fa, e il violinista Adriano Murania, siciliano anche lui, già collaboratore di Stewart Copeland, Franco Battiato, Michael Nyman, Claudio Baglioni.

Una formazione in trio, dunque, pensata per dare sostanza e profondità acustica alle canzoni di Carmen Consoli, in una formazione mediana tra le altre due con cui la cantautrice, dismesse temporaneamente la band più rock e quella total pink degli ultimi tour, si accompagna ultimamente. La prima è quella, del tutto particolare, in duo con la cantautrice e batterista Marina Rei. La seconda, per gli eventi speciali, è l’orchestra popolare sicilana. E poi c’è il bonus: tre concerti con il cantautore e chitarrista inglese Elvis Costello, con cui Consoli si esibirà il 28 agosto a Roma, il 29 a Palermo e il 31 a Milano.

Torniamo a Longiano, per dire intanto che il concerto di lunedì nasce per scopi benefici: prodotto e organizzato da Otr Live, raccoglie infatti fondi per l’Associazione Papa Giovanni XXIII. La scaletta, con un occhio alle precedenti date, con ogni probabilità conterrà i brani di ’Volevo fare la rockstar’, l’ultimo disco uscito ormai due anni fa. Brani come ’Sta succedendo’, ’Una domenica al mare’, Le cose di sempre, ’Mago magone’ e la tracklist ’Volevo fare la rockstar’ paiono ormai non mancare. Così come è immancabile ’Confusa e felice’, che porta con se la brevissima ’Bonsai#2’ dal secondo album che nel 1997 consacrò Carmen Consoli al Festival di Sanremo. E poi brani da ’Mediamente isterica’ e ’Stato di necessità’, i due albmu del periodo più rock della cantantessa, e da l’Eccezione con ’Fiori d’aranzio’.

’Amore di plastica’, il primo successo, proveniente dal disco d’esordio, è ormai immancabile nei bis. E nelle ultime date è arrivato un omaggio all’indimenticato Franco Battiato con ’Stranizza d’amuri’, e chissà che non risuonerà anche stavolta. L’avvio del concerto è previsto per le 19. Un orario poco consono scelto, avverte l’organizzazione, per permettere ai brani di sposarsi con lo spettacolo del tramonto a Longiano. Un’accoppiata niente male.