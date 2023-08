Carnaio e Campacci aperte Restano divieti e limiti

Ancora echi sulla riapertura al transito, avvenuta alcuni giorni fa, della provinciale SP26 Carnaio (S.Piero-S.Sofia), di nuovo percorribile dopo meno di 3 mesi di chiusura per inagibilità, causata da varie frane provocate dall’alluvione del maggio scorso, oltre che sulla riapertura della strada vicinale dei ’Campacci’. Scrive ai cittadini il sindaco di Bagno, Marco Baccini: "I lavori di messa in sicurezza dei versanti in frana e di ripristino del piano viabile sia in zona Monteguidi che in zona Fontepaolina sono terminati. La strada ha riaperto al traffico con divieto per moto, cicli, autoarticolati, che rimarrà in vigore fino all’ultima settimana di agosto, quando il piano viabile, per ora costituito da manto ghiaioso, verrà asfaltato. Entrambi gli interventi sono stati possibili grazie collaborazione della Provincia, degli ingeneri Fabrizio Di Blasio e Gianfranco Arienti. L’esecuzione, a regola d’arte e in tempi celeri, è stata possibile, poi, grazie al lavoro del personale tecnico ed in particolare del nostro concittadino Stefano Benci e delle aziende Soldati di Sogliano, i cui titolari, Giorgio e Filippo hanno lavorato 12-14 ore il giorno, fine settimana compresi".

Spiega poi Baccini sulla strada vicinale: "Sono terminati anche i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada vicinale dei ’Campacci’ dando un ulteriore possibilità di sfogo alla viabilità in caso di emergenze. Voglio ringraziare il Settore Lavori Pubblici e la ditta locale di Samuele Bartolini, che sono intervenuti con metodo e in tempi celeri. La viabilità sarà consentita ai mezzi non autoarticolati, con limite dei 30 chilometri orari".

Gilberto Mosconi