’Carnaio’, oggi sarà terminato il collegamento

di Gilberto Mosconi

Oltre ai forti disagi e ai tanti gravi problemi causati dalle frane e dagli smottamenti, il territorio di Bagno di Romagna da venerdì è stato interessato anche da un problema idrico nella zona di Acquapartita-Selvapiana-Valgianna. Una frana in zona monte Còmero ha, infatti, causato la rottura delle tubazioni di alimentazione della rete acquedottistica proveniente dalle sorgenti a monte di quelle località. I tecnici sono prontamente intervenuti per realizzare una soluzione tampone per alimentare rapidamente il sistema idrico e riportare la situazione alla normalità. Ieri pomeriggio l’intervento di ripristino temporaneo dell’acquedotto è stato portato a termine ed ha permesso di alimentare quasi tutte le Comunità. Persiste un ulteriore problema di rottura degli impianti a valle, che priva di acqua potabile alcune abitazioni a Valgianna. I tecnici continuano a ricercare le rotture, ma al momento non esiste certezza sui tempi di soluzione del problema. Il Comune informa che ’si sta organizzando un servizio di fornitura con casse di acqua per le esigenze primarie’.

Per quanto riguarda il sistema viario che è stato sconvolto da diverse frane, alcune lunghissime, smottamenti, colate di fango e detriti, oggi sarà terminato e pronto il varco di collegamento per i residenti (oltre 100 persone) e le aziende agricole nella vasta area isolata del territorio del Carnaio (la strada provinciale collegava, San Piero-S.Sofia). L’intervento per il varco emergenziale, in zona Fonte Paolina, è stato realizzato da parte del Gruppo Operativo Sicurezza dei Vigili del Fuoco.

Dice il sindaco Baccini: "Questo pomeriggio (sabato, per chi legge) con tutti gli assessori ed il comandante la Stazione Carabinieri di San Piero, Gerardo Genname, abbiamo incontrato residenti e imprenditori della zona Carnaio, con cui abbiamo pianificato i rifornimenti di beni di prima necessità e dei materiali di cui le aziende necessitano nelle prossime settimane. La strada di San Catale è stata liberata e messa in sicurezza per il collegamento dei residenti, che quindi non sono più isolati. Ringrazio la ditta Tino Moretti per la tempestività dell’intervento col nostro settore lavori pubblici. Tutte le altre località sono raggiungibili".

Ieri si è verificato un abbassamento del piano viabile, poco distante dalla ’Baracca’, nella provinciale SP113 Selvapiana’, dove è stato disposto il senso unico alternato. Domani se il tempo sarà clemente, cominceranno i lavori per sgomberare il materiale caduto con la frana di alcuni giorni fa lungo la ’SP142 Mandrioli’, materiale che ha interrotto il transito sulla provinciale.