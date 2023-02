Festa di Carnevale al Museo del’Ecologia. L’appuntamento è per domani alle 16 con mostra, gioco, spettacolo itinerante per le sale e giocando anche alla tombola degli animali (con tapremi in palio) nell’ampio salone al primo piano.

L’animazioen sarà curatada Roberto fabbri, nei panni di doctor Roby, che già da diverse domeniche intrattinee bambini e famiglie al Muso dell’Ecologia. Chi verrà travestito a tema, concorrerà al premio per la migliore maschera.

Ingresso unico: cinque euro (comprensivo di una cartella per la tombola per famiglia)

ð 329-3903263