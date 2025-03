Carnevale condannato. La festa a San Piero in Bagno

Domenica si è svolta a San Piero in Bagno la tradizionale Festa di Carnevale, che ha visto il raduno delle maschere in Piazza Martiri, per poi andare a sfilare fino a Largo Moutiers, guidate dall’energia e dall’allegria espressa dalle armonie della Banda Santa Cecilia di Bagno-San Piero, che ha aperto il corteo con un festoso repertorio musicale. Ad attendere i partecipanti, nel piazzale di fronte alla chiesa parrocchiale di San Piero, c’erano posizionati gli stand delle associazioni locali che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento: Il Faro di Corzano, Angelo Custode, Tra Monti e Valli, Polisportiva San Pietro, Don Virgilio Resi, Avis San Piero. "Un sentito grazie a tutti – scrive in una nota l’amministrazione comunale – per l’impegno e la passione dimostrata".

A seguire è stata proposta sul palco di Largo Moutiers una versione del tradizionale Processo al Carnevale, interpretata, col brio e la verve di attori provetti, da Nicola Andrucci, Franco Nigi e Enrico Portolani, che ha piacevolmente intrattenuto il pubblico con il consueto spirito carnevalesco. "La giornata – aggiunge l’Amministrazione – si è conclusa con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di Carnevale 2025, che ha regalato vari premi ai partecipanti. E’ sempre una gioia vedere i bambini divertirsi, immersi nella tradizioni che ci appartengono e che ci ricordano le grandi personalità del passato che hanno reso grande la nostra comunità". Restando alla lotteria, i premi (i biglietti vincenti sono 24) sono ritirabili all’associazione Angelo Cutode - asilo infantile delle Grazie a San Piero entro 1l 31 maggio 2025.

gi. mo.