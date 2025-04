Carnevale di Gambettola: "La sfilata non si tocca"

I giorni dopo la sfilata del Carnevale a Gambettola i commenti sono tutti positivi, ma ieri a spegnere gli entusiasmi è sorto subito il dilemma se confermare o meno la sfilata di sabato sera in notturna. Sabato mattina infatti si terranno i funerali solenni del Papa ed è giornata di lutto nazionale. Davide Ricci, presidente della associazione Gambettola Eventi che organizza il carnevale, risponde che si va avanti come da programma: "Leggo che le scuole restano aperte e i funerali del Santo Padre si svolgono al mattino, per cui noi alla sera possiamo dar corso alla nostra sfilata programmata da mesi, spostarla sarebbe molto difficile in quanto la macchina organizzatrice del carnevale coinvolge più di mille persone". In ogni caso si attende il decreto del Governo sui giorni di lutto per esaminarlo e ufficializzare la decisione definitiva, al momento orientata allo svolgimento della sfilata.

Emiliano Paesani, consigliere comunale di opposizione, afferma che "come cittadino di Gambettola dico che non è annullando una festa che si dimostra rispetto per una persona e poi penso che papa Bergoglio sarebbe stato il primo a voler partecipare e quindi lui stesso non avrebbe avuto piacere che venisse annullata la festa". Sulla prima sfilata queste alcune opinioni dei cittadini: "Hanno fatto bene gli organizzatori a farla ed opportuno è stato il minuto di silenzio chiesto dal sindaco prima della partenza". "È andata bene anche la serata, i Bar e i gruppi di carristi hanno accolto l’invito a spegnere la musica alle 20 e poi hanno continuato la serata normalmente". Anche gli organizzatori sono soddisfatti del risultato, al mattino temevano che la morte di papa Bergoglio potesse penalizzare la manifestazione, invece il pubblico ha risposto in massa affluendo ai botteghini d’ingresso. Nel tratto centrale di Corso Mazzini era difficile transitare sui marciapiedi tanta era la ressa degli spettatori. Da qualche anno il circuito è stato accorciato e i carri mascherati non fanno più il giro lungo passando da via Garibaldi. Intanto in ottemperanza alla decisione assunta dal Consiglio dei Ministri di proclamare cinque giorni di lutto nazionale per la morte di papa Francesco, l’amministrazione comunale e la presidenza del consiglio comunale di Cesena, insieme all’istituto Storico di Forlì-Cesena, comunicano che il concerto previsto per la serata di domani al teatro Bonci è annullato.

Nel concerto promosso dal Comune di Cesena nell’ambito dell’80° della Liberazione dai nazifascisti si sarebbero esibiti i musicisti del Conservatorio ’Maderna Lettimi’ di Cesena Rimini e dell’istituto Corelli, ensemble composto da docenti e allievi dei due istituti musicali.