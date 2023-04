Carnevale, il successo fa pensare al bis

di Ermanno Pasolini

Si è concluso in bellezza e con tanta gente il Carnevale di Gambettola edizione 2023. Fra il tripudio generale ha vinto il carro ’Alice nel paese delle meraviglie’ del gruppo ’Giovani Tonici’. Felicissima la sindaca Letizia Bisacchi che ha effettuato le premiazioni di tutti i carri di prima e seconda categoria: "Questa sera hanno vinto non solo i ’Giovani Tonici’, ma le centinaia di volontari che hanno lavorato per la realizzazione di questo meraviglioso carnevale. Quest’anno il Carnevale si è arricchito di un gemellaggio con il carnevale di Colonia in Germania, il più grande d’Europa. Il patto di amicizia che è stato firmato fra i due presidenti dei carnevali, aprirà la strada a nuove collaborazione. Gli ospiti tedeschi sono rimasti impressionati dalla grandiosità dei nostri carri e dai movimenti meccanici. Prevediamo corsi e momenti di formazione presso la Cittadella del Carnevale di Gambettola. La settimana del carnevale è stata un momento di aggregazione per tutta la cittadinanza con diversi eventi dal premio nazionale della poesia ’Il Carnevale è poesia’, alla maschera del carnevale data all’attrice Maria Pia Timo. Il carnevale non è solo allegria, svago, caramelle, coriandoli e uova pasquali, ma anche cultura e tradizione visto che giunto alla 137ª edizione".

Fra i carri di seconda categoria ha prevalso ’L’era glaciale’ del gruppo Maranel di Forlì. Afferma Davide Ricci presidente di Gambettola Eventi: "Siamo arrivati a questo gran bel finale dopo un anno di lavoro, perchè appena finita un’edizione s’inizia a pensare alla prossima. Anche quest’anno stiamo pensando di organizzare un Carnevale in Festa in settembre, dopo il grande successo della prima edizione nel 2022. Carnevale in festa è un incontro fra i diversi carnevali italiani in cui ciascuno porta la sua esperienza nell’allestire i carri, il suo modo di fare carnevale perchè è fondamentale creare una rete italiana dei carnevali in quanto tutti hanno le stesse necessità e gli stessi problemi. Il sogno sarebbe fare un’edizione estiva a Gambettola, probabilmente ci riusciremo nel 2024. Altro obiettivo sarà di iscriverci entro il 20 maggio alla Federazione Carnevali Europei per dare sempre un senso più internazionale a Gambettola Carnevale della Romagna".

La classifica. Per i carri di prima categoria: 1° ’Alice nel paese delle meraviglie’ del gruppo ’Giovani Tonici’; 2° ’Mercoledì’ del gruppo "Amici della scuola", 3° "Simba" del gruppo Asd Bar Malatesta; 4° "Zio Paperone e la Banda Bassotti" del gruppo La Fenice di Borghi.