Carnevale in musica per i più piccoli con La Corelli

Carnevale a teatro. Oggi alle 17 il Bonci propone un evento speciale dedicato ai più piccoli, nell’ambito della rassegna ’Un, due, tre…teatro!’. La Corelli presenta ’Il Carnevale degli Animali’, una drammaturgia originale di Simone Marzocchi sulla pièce del compositore francese Camille Saint Saëns, divertente galleria musicale di 13 personaggi, ognuno ispirato ad un diverso animale. Accompagnati dall’orchestra, diretta da Jacopo Rivani, e insieme all’attore Marco Montanari gli ascoltatori impareranno a riconoscere l’aspetto e il timbro dei diversi strumenti, in un percorso musicale interattivo. L’evento è per bambini dai 5 anni in su.