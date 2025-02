Carnevale per tutti a San Mauro. In migliaia salgono sui carri

Nonostante una giornata senza sole, ma non fredda, grande successo ha avuto a San Mauro Pascoli la 37a edizione del "Carnevale per tutti", con ingresso gratuito. Il carnevale è stato organizzato dal Coar, comitato delle attività ricreative che fa parte della parrocchia di San Mauro Vescovo, con il patrocinio del Comune. Hanno sfilato ben 19 carri che alle 13 sono partiti dal grande capannone di Savignano sul Rubicone dove fino a qualche anno fa c’era la ditta Cmc e oggi vuoto e luogo dove per mesi alla sera hanno lavorato intere famiglie, bambini e nonni. Sono stati 19 i carri partecipanti, uno in più dell’anno scorso: Il magico giardino delle api, L’usignolo in viaggio con Ulisse, Sing, L’arca di Noè, I Minions della Domus, Carnevale ieri e oggi..., Dragon Trainer, Le avventure di Pinocchio, Super Mario Kart, Cattivissimi noi 5, Carnaval do Rio Salto, Pirati dei Caraibi, Oriental Dream, Casinò, I Minions-Cattivissimo me, Il biroccio romagnolo, I contadimatti, I Looney Tunes e Ghostbusters. Sono arrivati a San Mauro Pascoli nel centro storico accolti da migliaia di persone, soprattutto bambini per la maggior parte in costume carnervalesco fra coriandoli e stelle filanti. Successo anche per la 24esima lotteria di beneficenza, con il costo di ogni biglietto di 1 euro e il ricavato che andrà in parte alle famiglie in difficoltà di San Mauro Pascoli. Sui carri ci sono stati più di mille figuranti con tanti bambini e ragazzi delle scuole materne ed elementari. Il Coar ha messo a disposizione dei carristi, quintali di caramelle, coriandoli e 5 chilogrammi di salsiccia per continuare la festa nelle prossime sere. Il primo giro per vie e piazze del centro sarà fatto dai figuranti a piedi, poi tre giri con i carri festosi. Responsabile del carnevale è Mara Pavolucci, presidente del Coar: "Anche quest’anno siamo riusciti vedere alla sera lavorare ai carri, insieme, le famiglie, mettere in atto la loro fantasia creativa per cercare di fare passare poi un pomeriggio di allegria a tutti e in primis ai bambini ai quali il nostro carnevale è dedicato e per questo ogni anno lavoriamo tutti insieme. Questo è il nostro scopo". Ermanno Pasolini