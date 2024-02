Carnevale Sbagliato. Si aprono le danze

Oggi va in scena il Carnevale Sbagliato dalle 14 in poi, in piazza Tre Martiri a Longiano, organizzato dalla Pro Loco e dal Comune. Alle 15 primo giro dei carri mascherati, alle 15.30 il Mago Cotechino e le sue magie, alle 16.30 sfilata delle maschere aperta a tutti i partecipanti, alle 17.15 secondo giro dei carri mascherati e alle 18 premiazione delle mascherei. Poi Apericena a cura dello stand della Pro Loco che sarà attivo per tutta la giornata. Truccabimbi, laboratori e intrattenimento gratuiti. L’ingresso è gratuito. Info: 348-9709536; 345-6172876.