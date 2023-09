’Carnevali in Festa’, festival di tradizioni e culture

Torna la settimana prossima da venerdì e domenica 17, la manifestazione ’Carnevali in Festa’. E’ la 2ª edizione del Festival delle tradizioni, cibi, culture e territori dei carnevali italiani, tre giorni dedicati al tema del carnevale, con mostre, spettacoli, incontri ed enogastronomia e una conoscenza diretta di cosa offrono e quali emozioni e suggestioni nascono nelle proposte annuali e storiche dei tanti carnevali.

La manifestazione ha anche l’obiettivo di cominciare a pensare alla prossima edizione del Carnevale 2024 che a Gambettola si svolge sempre il Lunedì di Pasqua e poi si ripete il sabato successivo in notturna. I gruppi di giovani devono iniziare a muovere i primi passi per la scelta del soggetto carnevalesco da realizzare. Per tre giorni ’Carnevali in festa’ ospiterà a Gambettola nella sede di via Marconi, dove ci sono i capannoni adibiti alla costruzione dei carri, tanti giovani e famiglie che potranno ascoltare musica, ballare e gustare i piatti della cucina romagnola. Ci saranno anche rappresentanti di altri carnevali, costruttori dei carri e artisti di strada. Saranno installati tre maxi schermi: davanti al Municipio, alla bottega del carnevale e alla sala Fellini, che venerdì e sabato dalle 19,30 alle 22 proietteranno un percorso visivo di filmati dei carnevali italiani.

Vincenzo D’Altri