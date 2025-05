Carnevali storici, dalla Regione contributo di 40mila euro

Dalla Regione un bel regalo al Carnevale di Gambettola. Il progetto ricreativo e culturale dell’associazione Gambettola Eventi, come quello messo in campo quest’anno, è stato premiato con un contributo di 40.000 euro. Confermato l’impegno della Regione Emilia Romagna a finanziare i carnevali storici e per il Carnevale di Gambettola a supportare un evento che coinvolge la cittadinanza in un percorso di laboratori artistici, sfilate, eventi culturali e momenti aggregativi e inclusivi. Con l’approvazione della graduatoria del bando 2025, sono stati assegnati complessivamente 200.000 euro a otto progetti distribuiti sul territorio regionale. Due di questi riguardano la Provincia di Forlì-Cesena, con un sostegno diretto a due realtà di grande valore culturale e sociale: il Carnevale di Gambettola e quello di Forlimpopoli, per la prima volta nella graduatoria dei carnevali storici dell’Emilia-Romagna. "La cultura popolare è un patrimonio vivo che parla alle persone, rafforza il senso di appartenenza e contribuisce allo sviluppo turistico ed economico – sottolinea la consigliera regionale Francesca Lucchi –. Sostenere manifestazioni come i carnevali storici significa investire sull’energia dei territori".

Vincenzo D’Altri