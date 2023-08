Caro benzina, denuncia del Codacons

E’ stata presentata anche alla Procura di Forlì la denuncia sottoscritta dall’associazione di consumatori Codacons contro i rincari dei prezzi dei carburanti. La denuncia è alle Procure della Repubblica di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,è rivolta contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze per appropriazione indebita e speculazione da aggiotaggio, con diffida a congelare i 2,2 miliardi di euro di accise incamerati solo nell’ultima settimana; e, contestualmente, nei confronti delle pompe e dei grossisti che nel corso di queste settimane hanno speculato sulle vacanze degli italiani. L’atto è finalizzato a denunciare "l’incredibile paradosso rappresentato dai maggiori incassi per lo Stato derivanti, sotto forma di accise, dall’aumento dei prezzi della benzina e del gasolio; e a far sanzionare pompe e grossisti responsabili di speculazioni".