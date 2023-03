"Caro bollette, costretti a spegnere i lampioni"

di Ermanno Pasolini

Dopo un 2022 passato con una gestione difficilissima è altrettanto complicata la stesura del bilancio di previsione per l’anno in corso. L’amministrazione comunale di Roncofreddo sta affrontando con determinazione questo ultimo anno di legislatura. Sulla situazione del bilancio comunale abbiamo incontrato il sindaco Sara Bartolini e il vicesindaco Daniela Dellachiesa.

Cosa è successo nel 2022?

"Ci siamo trovati in una situazione già precaria da anni con aumenti dei costi dovuti prima alla pandemia e poi in maniera più marcata agli aumenti dei costi che derivano dalla crisi economica mondiale e che incidono in maniera importante sulle utenze".

Ce l’avete fatta a chiudere il bilancio di previsione?

"Siamo entrati in esercizio provvisorio fino al 25 febbraio data in cui il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023".

Gli ostacoli maggiori?

"Derivano dalla scarsità di entrate da potere utilizzare per le spese correnti come manutenzione del verde, del patrimonio comunale, in alcuni casi dei servizi stessi. In maniera molto sofferta nel novembre scorso abbiamo dovuto decidere di spegnere l’illuminazione pubblica durante le ore notturne su tutto il territorio comunale, capoluogo e frazioni".

Lamentele da parte della gente?

"Qualcuna purtroppo sì. Ma in generale i nostri concittadini hanno capito la situazione e qualcuno ha addirittura apprezzato la scelta".

Sono aumentati i furti con il buio?

"No. Siano comunque in contatto con le forze dell’ordine che condividono con noi l’attenzione per la sicurezza dei roncofreddesi".

Che bilancio è quello del 2023?

"E’ il bilancio dell’essenziale per la sopravvivenza dell’ente che non dà la possibilità di fare particolari scelte di indirizzo politico".

Non avete avuto contributi regionali, statali e dal Pnrr come tanti altri Comuni?

"Tre tramite Pnrr. Uno per l’adeguamento impiantistico nella scuola del capoluogo che comprende elementari e medie; il secondo per l’efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale; il terzo per le strade del territorio comunale. Purtroppo siamo rimasti fuori da tre bandi a cui avevamo partecipato e che prevedevano uno Pnrr i borghi storici sotto i 5.000 abitanti e noi siamo circa 3.400. L’altro bando, del Ministero degli Interni, la riqualificazione urbana e il terzo, il bando sport, per riqualificare il campo sportivo vicino alla scuola. Stiamo partecipando a un bando del Gal che prevede la riqualificazione dell’ex mattatoio, al quale avevamo già partecipato, ma abbiamo dovuto rinunciare perchè era prevista una compartecipazione economica, con soldi che noi non avevamo. Ora ci riproviamo. Un paio di anni fa abbiamo candidato il progetto di ristrutturazione della chiesa di Santa Paola alla piattaforma Art Bonus che ha già raccolto numerose donazioni da parte di imprese e private. Servono 60mila euro e ne abbiamo raccolto quasi 50mila. Un grazie va a Stefano Bellavista presidente di Unica Reti per il sostegno economico e per i consigli. Poi tutti gli sponsor del Comune di Roncofreddo che ci permettono di fare eventi culturali e manifestazioni e che ci hanno dato la possibiltà di acquistare giochi che andremo a posizione in alcuni giardini pubblici".

Avete aumentato le tasse ai cittadini?

"No. Le nostre aliquote sono al massimo da anni".