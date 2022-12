"Caro bollette, utilizziamo i soldi accantonati"

di Andrea Alessandrini

Il consiglio comunale di Sarsina ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2023.

Quale intervento reputa più significativo, sindaco Enrico Cangini?

"Premesso che abbiamo usato prudenza sul lato delle entrate e quello delle spese soggette all’incognita della volatilità dei prezzi delle materie prime e dei rincari dell’energia, quest’anno, a cuasa delle incertezze dovute al caro bollette non era scontato riuscire ad approvare il bilancio entro il 3 dicembre. Ci siamo riusciti grazie al fatto che in novembre abbiamo accantonato 150mila euro di avanzo per coprire il costo delle bollette del 2023. Una mossa vincente".

Per non alzare i tributi?

"Esattamente: per non aumentare la pressione fiscale e non toccare i servizi".

Quanti milioni di fondi è riuscito a intercettare il Comune di Sarsina?

"Ben dieci e la priorità gli anni prossimi, una cifra rilevantissima per un comune di piccole dimensioni come il nostro. La quasi totalità di questi finanziamenti consiste in contributi esterni, derivanti da fondi del Pnrr europei, statali, regionali e privati. Un risultato frutto di un’intensa attività di ricerca di contributi con una visione di reale sussidiarietà e collaborazione con le imprese ed il terzo settore".

Quali sono gli interventi più rilevanti che verranno realizzati con questi fondi?

"La rigenerazione urbana dell’ex palestra delle scuole medie che lascerà il posto al palazzetto dello sport ‘PalaPlauto’ e l’intervento di adeguamento sismico della scuola elementare Foschi. Meno costosi ma non meno rilevanti, risultano il completamento dell’area attrezzata prospiciente al lago di Quarto, l’ampliamento del magazzino antisismico a Ranchio, la creazione di una comunità alloggio nelle ex scuole di Quarto, la riqualificazione del borgo di Calbano e delle ex scuole di Pieve di Rivoschio. E ancora: la ristrutturazione del centro servizi a Ranchio, l’ammodernamento tecnologico della Casa Protetta Barocci ed il secondo stralcio della ristrutturazione della badia di Montalto".

Lei ha detto che nel 2023 inizierà a prendere corpo la smart city plautina. In quale modo?

"Sostituiremo i vecchi corpi illuminanti con nuovi a led e a basso consumo come già avvenuto sulla metà dei lampioni, ultimeremo l’impianto con 15 videocamere per Sarsina e di Ranchio e installeremo con Open Fiber della fibra ottica del paese. Abbiamo infine anche affidato l’incarico di progettare una comunità energetica per il nostro territorio".