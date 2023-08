Caro carburanti, la concorrenza non basta

(...) I prezzi dei carburanti nella nostra provincia continuano ad essere di un briciolo inferiori ai livelli medi riscontrati nel resto del nord Italia (non parliamo del tratto autostradale dove le tariffe sono da rapina) ma per l’automobilista è sempre più difficile contrastare la rincorsa degli aumenti con la caccia all’impianto più conveniente. Da questo punto di vista, l’innovazione introdotta recentemente dal governo, l’obbligo di esposizione del prezzo medio regionale, appare del tutto inutile. I clienti confrontano i prezzi ‘reali’ dei singoli impianti sul territorio. I gestori seguono le indicazioni delle compagnie e del mercato locale. I nuovi cartelli rischiano anzi di indurre in confusione. Altro che trasparenza. Piuttosto la vera trasparenza richiederebbe di esporre tabelloni con il prezzo di un litro scorporato in tutti i componenti. Si vedrebbe allora che le accise e l’Iva (insomma quanto incassa lo Stato) rappresentano il 56% del costo tale del carburante. Di queste cose se ne parlava diffusamente ancora un anno fa, quando le forze politiche ora al governo chiedevano appunto a Draghi di tagliare le accise per ridurre il prezzo della benzina. Qualcosa, temporaneamente è stato fatto prima da Draghi (poi confermato da Meloni). Il tema è diventato cruciale in campagna elettorale. Molte promesse sono state spese. Poi silenzio.

Emanuele Chesi