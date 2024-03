Caro Cavalluccio, tieni gli occhi fissi sul traguardo

La forza di riuscire a pensare solo a sé stesso, di procedere in una straordinaria continuità di comportamento e atteggiamento, incurante del cammino degli altri, Torres compresa. Il Cesena in questa stagione lo ha sempre fatto, deve continuare anche in questa volata finale di campionato. Non devono condizionare e non lo stanno facendo neanche infortuni e acciacchi; la squadra è diventata un meccanismo oliato, sincronizzato dove ormai chiunque entri sa cosa e come fare.

Ed è quello che dovrà succedere anche questa sera contro un’Entella candidata a inizio torneo come una delle grandissime favorite, e che è intervenuta pesantemente pure nel mercato di gennaio per cercare di rimediare a un cammino deludente. Nella singola partita i liguri possono essere molto insidiosi. Ma questo è il Cesena dei record e fino a ora anche dell’umiltà di atteggiamento quindi deve marcare soprattutto sé stesso. Se persevererà arriveranno altri primati, ma non sono questi i traguardi, sono solo un mezzo per abbandonare l’inferno della C.

L’eccitazione del popolo tifoso è tanta, benzina naturale per una piazza di passione che ha patito tanto negli ultimi anni ma che ha sempre dato e ora spera di ricevere per poter contraccambiare di nuovo di slancio. Nella gloriosa storia bianconera nessuno e nessuna formazione ha corso con tanta autorità come quella attuale; se il Cesena sarà sempre in grado di pensare solo a sé stesso il copione non muterà.

re.ce.