Caro costi alle mense scolastiche: “Per una famiglia con due figli aumenti fino a 800 euro all’anno”

Cesena, 11 settembre 2025 – “Mense scolastiche comunali, congiuntamente all’aumento tariffario entrato in vigore nel 2025, scatta una rivoluzione delle fasce Isee. Risultato: una salassata”. Lo sostiene Marco Casali, capogruppo consiliare cesenate di Fratelli d’Italia che da mesi presidia la problematica del rincaro dei costi a capo delle famiglie, mentre manca poco all’inizio della scuola.

“La questione è veramente spinosa – spiega Casali – perché, contrariamente a quanto dichiarato dalla giunta, non si tratta di semplici adeguamenti all’inflazione, ma di una rivoluzione delle fasce Isee. Per chi ha un Isee superiore ai 20mila euro, l’aumento è del 47% rispetto al 1° settembre 2024; per chi si colloca tra 15mila e 20mila l’aumento è del 20%; chi ha un Isee fino a cinquemila che prima non pagava nulla ora si trova a dover pagare. Solo chi è tra i cinquemila e i 15mila registra piccoli sconti di entità minima. Siamo quindi davanti non ad un ritocco, ma ad una ristrutturazione tariffaria: alcune fasce vengono agevolate, altre invece subiscono salassi”. Il capogruppo di FdI fa un esempio: “Una famiglia con due figli, con un’Isee superiore ai 20mila euro, si troverà a pagare – rispetto al 1° settembre 2024 – 2,10 euro in più a bambino, cioè 4,20 euro al giorno, vale a dire 84 euro in più al mese, alla fine dell’anno scolastico 800 euro di aumento. Una cifra pesante che incide sul bilancio familiare”.

“Sugli incrementi scattati a gennaio – prosegue Casali – Fratelli d’Italia ha presentato emendamenti respinti dalla maggioranza e sostenendo un ricorso di un gruppo di genitori al presidente della Repubblica, poi dirottato al Tar dal Comune per allungare i tempi di definizione del giudizio. Quel ricorso pone un interrogativo: è legittimo che una pubblica amministrazione, nel corso dell’anno scolastico, aumenti le tariffe già fissate a inizio anno?”

Anche Cesena Siamo Noi critica l’amministrazione comunale per il rincaro. “La maggior parte delle famiglie – afferma – subirà un aumento di circa due euro a pasto, con un aggravio che per ogni figlio a carico può superare i 400 euro annui. In attesa di ricevere la letterina di augurio spedita dall’assessora Baredi, le famiglie hanno già visto trasformarsi l’inizio dell’anno scolastico in un ulteriore peso economico”. Da fonti dell’amministrazione comunale, mentre si si attende un chiarimento dell’assessora alla scuola Elena Baredi, viene spiegato che non si tratta un’operazione fatta per esigenze di bilancio per coprire almeno in parte gli aumenti dei costi di produzione dei pasti, ma di una vera e propria rimodulazione interna delle tariffe, con qualcuno (chi ha Isee superiori ai 20mila euro) che paga un po’ di più e altri con redditi più bassi che vedranno invece una diminuzione , in alcuni casi – a detta del Comune – vedendo completamente cancellati gli aumenti di gennaio, e anzi finendo addirittura per spendere meno delle vecchie tariffe del 2010.