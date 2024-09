Carolina Casadei ristoratrice a Cesena: “Stagione sopra le previsioni”

Cesena, 9 settembre 2024 – Da manager dell’orchestra da ballo più famosa a imprenditrice della ristorazione con tre locali di successo.

Carolina Casadei, primogenita di Raoul, l’indimenticabile re del liscio, sorella di Mirko, il leader dell’orchestra da ballo più conosciuta, e di Mirna arredatrice, da sette anni si sta cimentando, con grande successo, anche come imprenditrice fra osteria e ristoranti.

Il tutto sempre insieme al suo compagno Raffaele Delvecchio, ideatore del brand. Nel 2021 hanno preso, a San Mauro Mare, la “CasaDei Romagnoli. Cucina che suona di gusto”. Tutto esaurito ogni sera. Poi un altro locale a Cesenatico “CasaDei Romagnoli Spiaggia 18” dove alla sera si mangia coi piedi sulla sabbia a pochi metri dall’acqua. Il locale è anche stabilimento balneare, coordinato al socio 24enne Andrea Astolfi di Savignano. E da quest’anno il ristorante “Ciao Mare” alla foce dello storico fiume Rubicone a Savignano, dove hanno coinvolto il socio 26enne Andrea Astolfi di Savignano. E lì si mangiano pesce e crudità.

Qual è stato il bilancio estivo?

“Dopo un inizio stagione al rallentatore a causa del tempo instabile, la stagione è andata alla grande, sopra le aspettative”.

Come è nata questa sua passione per la cucina romagnola?

“Amo il territorio e i prodotti tipici di ogni località. Ho viaggiato molto e ho sempre cercato le specialità del posto. E’ bello per chi viene in Romagna in vacanza trovare un punto di riferimento collegato a Casadei e alla piadina. Foto e menù dei nostri locali richiamano i grandi personaggi che hanno fatto la storia della Romagna”.

Si cimenta anche a fare la piadina?

“No, la il mio compagno, io la mangio”.

L’osteria di San Mauro Mare che cucina propone?

“Di terra e di mare, con le ricette della nonna rivisitate in maniera salutare”.

I piatti più richiesti?

“I tocchetti di manzo ai quattro pepi, calamaro alla carta, salsiccia col pomodoro e il fritto senza glutine con farina di riso”.

I gusti invece della sua famiglia?

“A Raoul piaceva la nostra piadina, mamma Pina ama le verdure al forno del nostro orto, Mirko adora le tagliatelle al ragù. A me gli spiedini di pesce e a Lele tagliatelle al ragù bianco di salsiccia”.

E’ servito molto per attirare gente l’abbinamento Casadei-cucina romagnola?

“Sì perché Casadei nella musica significa fiducia e simpatia. Poi noi diamo molto spazio alla musica dal vivo di qualità. Tutti i mercoledì sera nell’osteria a San Mauro Mare e il venerdì sera per la cena in spiaggia. La nostra fortuna è avere nei tre locali una quarantina di collaboratori tutti giovanissimi, romagnoli, under 30”.