Carpenteria, manca la manodopera

Confartigianato rilancia l’allarme per la carenza di manodopera nelle aziende. "In particolare, le maggiori difficoltà di reperimento - afferma il Gruppo di Presidenza Confartigianato cesenate (Daniela Pedduzza, Stefano Ruffilli e Marcello Grassi) - si riscontrano per i tecnici specializzati nella carpenteria metallica (70,5% di personale difficile da trovare), nelle costruzioni (69,9%), nella conduzione di impianti e macchinari (56,6%)".