Carta acquisti per i nuclei bisognosi Aiuti del Governo a 1059 beneficiari

È partita la distribuzione agli uffici postali della Carta Acquisti Spesa 2023 “Dedicata a te”, una carta prepagata istituita con un Decreto interministeriale che dà diritto all’acquisto di beni alimentari di prima necessità per un valore una tantum di 382,50 euro ad alcune specifiche categorie. Il settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato ai nuclei familiari interessati di essere beneficiari della carta solidale e fornito il codice identificativo della Carta PostePay.

Questa comunicazione dovrà essere esibita insieme ad un documento di identità in corso di validità e il codice giscaleTessera Sanitaria in qualsiasi Ufficio Postale preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese (esempio: dal 5 al 31 luglio oppure dal 5 al 31 agosto). I beneficiari per il Comune di Cesena sono 1059; 1283 sul territorio dell’Unione dei Comuni Valle Savio.

Per averne diritto il nucleo familiare non deve avere un Isee superiore a 15 mila euro e tutti i componenti devono essere iscritti all’anagrafe comunale. Spetta ai Comuni, incrociando i dati dell’Inps, presentar un elenco degli aventi diritto. Le carte per l’acquisto vengono assegnate secondo una scala di priorità: a famiglie composte da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, composte da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, nuclei familiari composti da non meno di tre componenti. Sono esclusi coloro che percepiscono già altri contributi, come il reddito di cittadinanza o il sussidio di disoccupazione. È possibile prenotare un appuntamento presso uno sportello Poste Italiane , oppure da App Bancoposta, App Postepay e App Ufficio Postale, selezionando l’opzione “Tutte le altre operazioni”.

La Carta del valore di 382,50 euro per l’acquisto di beni di prima necessità è utilizzabile presso tutti gli esercizi di generi alimentari, e sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre, per non perdere la possibilità di utilizzare la somma erogata.