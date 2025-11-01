Carta con gli aiuti Assegnata a 943 famiglie

Sono quasi un migliaio i nuclei familiari cesenati che hanno diritto a ricevere ’Carta dedicata a te’, il contributo economico per le famiglie in difficoltà individuate da Inps, con importo di 500 euro erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, messe a disposizione da Poste Italiane tramite Postepay. Il Governo l’ha presentata come misura nazionale finalizzata al sostegno economico dei nuclei meno abbienti. Ad averla prevista è il decreto del 30 luglio del Ministero dell’Agricoltura relativo all’individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari di un contributo economico. L’Inps ha trasmesso ai Comuni la graduatoria dei beneficiari della Carta.

Per il Comune di Cesena sono state assegnate 943 carte, a cui si aggiungono quelle destinate ai nuclei familiari residenti dei Comuni della Valle del Savio. I criteri di assegnazione restano invariati rispetto agli anni precedenti. L’amministrazione comunale definisce la misura governativa "utile, ma iniqua". "È questa un’iniziativa – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe rappresentare un aiuto concreto per chi si trova in situazioni di disagio. Tuttavia, analizzando i dati relativi al nostro territorio, emergono numeri e criteri di selezione che sollevano più di una perplessità". Un dato interessante è la diminuzione dei nuclei beneficiari, che pare un dato positivo. "Sul territorio – prosegue l’assessora Labruzzo – i beneficiari sono calati: da 1.319 nuclei dello scorso anno a 1.139 quest’anno. La giustificazione ufficiale rimanda a una media Istat secondo cui nelle nostre zone vi sarebbe un maggiore benessere. Una spiegazione che appare fragile e discutibile: perché le medie statistiche non fotografano le situazioni reali, non colgono gli scostamenti, né considerano che qui il costo della vita è cresciuto in maniera significativa, incidendo sulle famiglie".

L’assessora Labruzzo critica anche i criteri di accesso. "C’è poi il nodo dei criteri di accesso – prosegue Labruzzo –: la carta spetta solo ai nuclei composti da almeno tre persone. Ma davvero un genitore solo con un figlio non affronta difficoltà quotidiane almeno pari, se non maggiori, a quelle di altri nuclei? La misura così concepita è utile, ma esclusiva ed escludente. A questo si aggiunge un altro limite evidente: l’importo è uguale per tutti i beneficiari, 500 euro a nucleo, senza differenze legate al numero dei componenti, alla presenza di persone con disabilità o alla fascia Isee. Una scelta che ignora le differenze di bisogni, di fragilità, di contesti familiari".

La requisitoria della assessora ai servizi sociali contro la ’Carta dedicata a te’ non è finita. "Siamo di fronte a un sostegno una tantum, che se da un lato porta sollievo immediato, dall’altro non contribuisce a costruire percorsi di autonomia delle famiglie. È una risposta di tipo assistenziale, che non si inserisce in una strategia più ampia di promozione sociale, inclusione e pari opportunità. L’amministrazione locale continuerà fare la sua parte per sostenere le famiglie con strumenti più equi e continuativi, ma non si può tacere di fronte a scelte nazionali che rischiano di apparire più come operazione di facciata che investimento strutturale sulle persone".

a.a.