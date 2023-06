Cartamarea, presentazione di tre libri

Oggi seconda giornata dell’edizione 2023 della rassegna ’Parole al cartoccio’. Alle 10.45 nella Libreria Cartamarea in via Baldini verrà presentato ’L’elefante gentile’, un libro di Raffaele Maltoni con le illustrazioni di Francesca Galmozzi; alle 17, al Bagno Renata si parlerà di ’Sogni e passioni’ con l’autore Brian Freschi ed Elena Triolo illustratrice di Elettra; alle 21 appuntamento in piazza delle Conserve, per lo spettacolo di narrazione con Alfonso Cuccurullo, Vito Baroncini e Federico Squassabia.