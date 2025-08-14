Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaCarte in tavola per il Mondiale di Maraffone
14 ago 2025
EDOARDO TURCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Carte in tavola per il Mondiale di Maraffone

Carte in tavola per il Mondiale di Maraffone

Sarsina, l’atteso torneo del gioco romagnolo è previsto per il 29 e 30 agosto in piazza Plauto. L’iscrizione costa 10 euro a coppia

Sarsina, l’atteso torneo del gioco romagnolo è previsto per il 29 e 30 agosto in piazza Plauto. L’iscrizione costa 10 euro a coppia

Sarsina, l’atteso torneo del gioco romagnolo è previsto per il 29 e 30 agosto in piazza Plauto. L’iscrizione costa 10 euro a coppia

Per approfondire:

Per gli appassionati delle 40 romagnole è arrivato il momento di mischiare le carte. In arrivo un appuntamento atteso e importante. Venerdì 29 e sabato 30 agosto torna a Sarsina, in Piazza Plauto, il Campionato Mondiale di Maraffone: è la 6ª edizione di questo tradizionale torneo dedicato agli appassionati del celebre gioco di carte romagnolo; non è solo un torneo ma una vera festa di comunità, un’esperienza che unisce gioco, memoria storica e solidarietà. Organizzato con il patrocinio del Comune di Sarsina, in collaborazione con il Gal L’Altra Romagna, MediaTip, Bcc Sarsina e altri partner locali, l’evento promette due serate all’insegna del divertimento, della convivialità e della solidarietà.

Nato nelle campagne tra Forlì, Cesena e Faenza nel XIX secolo come derivazione del tressette e della briscola, il Marafone (conosciuto talvolta anche come Beccaccino) è stato a lungo il gioco da osteria per eccellenza nella romagna contadina.

L’uso del linguaggio rituale durante il gioco è ristretto alle sole tre parole consentite (bóss, stréss, vól, detti in dialetto, ossia busso, striscio e volo), non i gesti e segnali che sono severamente vietati, conferendo al gioco una forte componente strategica e rituale. "Il Maraffone è molto più di un semplice passatempo: è un elemento identitario che unisce generazioni e comunità, mantenendo viva la cultura popolare della nostra terra – afferma Bruno Biserni, presidente del Gal L’Altra Romagna – e siamo orgogliosi di sostenere iniziative che valorizzano le tradizioni locali, rafforzano il senso di appartenenza e promuovono il territorio, anche attraverso momenti di convivialità come questo".

La quota di partecipazione al campionato è di 10 euro a coppia e per la serata è possibile la degustazione di vino e ciambella in omaggio per tutti i presenti. Sono previsti ricchi premi per le prime quattro coppie classificate. Come da tradizione consolidata, l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza, a conferma dello spirito solidale che anima l’iniziativa sin dalla sua prima edizione. Per le iscrizioni contattare il numero 335 210 892 (tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 20:00).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Beneficenza