Carte in tavola per il Mondiale di Maraffone

Per gli appassionati delle 40 romagnole è arrivato il momento di mischiare le carte. In arrivo un appuntamento atteso e importante. Venerdì 29 e sabato 30 agosto torna a Sarsina, in Piazza Plauto, il Campionato Mondiale di Maraffone: è la 6ª edizione di questo tradizionale torneo dedicato agli appassionati del celebre gioco di carte romagnolo; non è solo un torneo ma una vera festa di comunità, un’esperienza che unisce gioco, memoria storica e solidarietà. Organizzato con il patrocinio del Comune di Sarsina, in collaborazione con il Gal L’Altra Romagna, MediaTip, Bcc Sarsina e altri partner locali, l’evento promette due serate all’insegna del divertimento, della convivialità e della solidarietà.

Nato nelle campagne tra Forlì, Cesena e Faenza nel XIX secolo come derivazione del tressette e della briscola, il Marafone (conosciuto talvolta anche come Beccaccino) è stato a lungo il gioco da osteria per eccellenza nella romagna contadina.

L’uso del linguaggio rituale durante il gioco è ristretto alle sole tre parole consentite (bóss, stréss, vól, detti in dialetto, ossia busso, striscio e volo), non i gesti e segnali che sono severamente vietati, conferendo al gioco una forte componente strategica e rituale. "Il Maraffone è molto più di un semplice passatempo: è un elemento identitario che unisce generazioni e comunità, mantenendo viva la cultura popolare della nostra terra – afferma Bruno Biserni, presidente del Gal L’Altra Romagna – e siamo orgogliosi di sostenere iniziative che valorizzano le tradizioni locali, rafforzano il senso di appartenenza e promuovono il territorio, anche attraverso momenti di convivialità come questo".

La quota di partecipazione al campionato è di 10 euro a coppia e per la serata è possibile la degustazione di vino e ciambella in omaggio per tutti i presenti. Sono previsti ricchi premi per le prime quattro coppie classificate. Come da tradizione consolidata, l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza, a conferma dello spirito solidale che anima l’iniziativa sin dalla sua prima edizione. Per le iscrizioni contattare il numero 335 210 892 (tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 20:00).