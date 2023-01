"Cartelle esattoriali, crociata idelologica di Lattuca contro il Governo"

"Moralismo bigotto e propaganda ideologica anti-governativa: un mix micidiale". La Lega va giù duro, attraverso il suo consigliere Enrico sirotti gaudenzi, il quale accusa la giunta Lattuca di aver lanciato "una crociata politica contro la rottamazione delle cartelle esattoriali, giustificando la scelta come ‘morale’ pur sapendo che non riuscirà a recuperare quei mancati pagamenti". "Da notare – affermai l consigliere leghista – che si tratta di debiti che risalgono a molti anni fa, di importo inferiore a milleeuro. Un puntiglio, quindi, da parte della Giunta che vuole inseguire i ‘debitori’ di poche centinaia di euro investendo risorse senz’altro più cospicue per recuperarle"

Il consigliere comunale della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi rincara poi la dose. "Ma c’è anche un altro fattore da considerare – afferma – che è l’identikit del debitore che la giunta Lattuca ha nel mirino. Non stiamo parlando di pericolosi evasori, più probabilmente si tratta di persone di fasce sociali deboli. Lo scopo della manovra governativa, infatti, è di prevedere una modesta e limitata ‘pace fiscale’ a vantaggio di persone che, per i più diversi motivi, non hanno avuto la possibilità di corrispondere importi anche modesti. Fra questi ci sarà anche qualche ‘furbetto’, ma i più potrebbero essere proprio quei soggetti che stanno ingrossando le fila dei nuovi poveri. L’errore della Giunta è non considerare che la rottamazione di queste cartelle consente un risparmio di risorse pubbliche rispetto all’ipotetico recupero di somme esigue".

"L’obiettivo della manovra del Governo – prosegue il consigliere leghista – è infatti quello di prevedere ‘piccoli stralci’ delle cartelle di importo inferiore a mille euro, notificate da almeno sette anni, vale a dire entro il 2015, mentre per gli importi superiori sono solo previste scontistiche sulle sanzioni".Il giudzio politico sulla amministrazione comunale è impietoso.

"Da questa vicenda – afferma Sirotti Guadenzi – emerge una giunta Lattuca frettolosa e fuori dalla realtà che non solo non conosce il profilo dei soggetti interessati dal provvedimento governativo, tantomeno si è cimentata in una riflessione sui costi-benefici. Siamo assolutamente dell’opinione che gli insoluti vadano recuperati, come da sempre sosteniamo, ma è altrettanto indispensabile usare concretezza e pragmatismo evitando di gettare soldi pubblici al vento. Non di rado, infatti, i destinatari di cartelle di importo così modesto e delle conseguenti azioni di recupero sono nullatenenti".