"Cartello non visibile, multa ingiusta"

"Una multa ingiusta, l’ho pagata perchè io sono un cittadino perbene. Ma quella multa non ha senso. Peccato solo che gli agenti della polizia locale non se ne siano accorti". La protesta arriva da Cosimo Bombara, titolare del Bar Commercio di Savignano in pieno centro storico: "Alle 22.30 avevo parcheggiato in via Battisti, a venti metri dal bar. Nel primo tratto c’è un cartello con il divieto di sosta, ma lo stesso è girato verso la direzione mare e non leggibile per chi arriva da monte, visto che via Battisti è a senso unico. Poco dopo c’è il cartello di sosta con disco orario. Ma se nessuno sistema i cartelli è inutile fare le multe solo per fare cassa. Ho pagato e fatto ricorso, non chiedo la restituzione dei soldi, ma il rispetto delle regole. Multe sì con cartelli visibili. Altrimenti prima di scrivere mettete a posto la segnaletica".