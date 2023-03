Cartellone vandalizzato, interviene la Pro loco

Un cartellone stradale turistico di Alfero è stato abbattuto nei giorni scorsi da ignoti vandali. ma ci hanno pensato i volontari della Pro loco a intervenire per aggiustarlo e reinstallarlo nel giro di due soli giorni.

Un gesto di rara idiozia quello dei vandali che nei giorni scorsi, usando addirittura una motosega, hanno abbattuto uno dei cartelloni turistici sulla strada provinciale tra Alfero e Riofreddo. Ad essere preso di mira è stato il cartellone che indica la direzione per il Sasso spaccato. I segnali turistici furono installati nel 2004 dalla Provincia di Forlì-Cesena dagli allora consiglieri provinciali Luca Bartolini (capogruppo di Alleanza nazionale), Vittorio Dell’Amore e Marco Bardeschi(consigliere e vicesindaco di Verghereto al tempo) nella legislatura 2000-2005. Si trattò di un’iniziativa portata avanti dal gruppo dei consiglieri per valorizzare le attrazioni naturalistiche di Alfero e dell’Alto Savio.

In ogni caso, quando i cittadini di Alfero si sono resi conto degli effetti dell’inqualificabile gesto, la reazione è stata immediata, emblematica del senso di comunità che caratterizza la località del comune di Verghereto. I volontari della pro loco con il suo presidente Pierangelo Giovannetti sono intervenuti e nel giro di soli due giorni hanno rimesso in piedi il cartellone. Hanno realizzato due ‘protesi’ metalliche per rialzare il segnale turistico, sanando così la ferita che ha indignato tutta la comunità, orgogloiosa custode delle bellezze naturalistiche del territorio e dei beni comuni.

Vista la situazione, sarebbe auspicabile un accordo tra Provincia e Pro loco per la manutenzione dei cartelloni.