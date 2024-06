Cartomanti, il destino nel nome. Il futuro da leggere nel mazzo

‘Una carta per me, una per te, una per chi viene…’. Era il classico ritornello delle cartomanti mentre rimescolavano le carte davanti alla cliente ansiosa di conoscere il suo destino soprattutto in campo sentimentale. Ne riparliamo in punta di penna anche perché siamo a tiro della nostra festa di San Giovanni che per tradizione prevede tra le attrazioni anche postazioni di cartomanti, simpatica superstizione che ha ancora un suo pubblico. Occhio al suffisso della parola cartomante: dal greco ‘mantis’ che vuol dire destino. Dunque previsione (o presunta tale) del futuro attraverso la lettura delle carte, pratica che si diffuse in Europa nel 1700. Spesso viene praticata con le carte dei tarocchi e i loro simboli arcani. Ma in questa breve passeggiata nella cartomanzia, desunta dai taccuini e da colloqui di ieri del vostro cronista, prenderemo in esame il linguaggio suadente e polivalente delle indovine: e i messaggi simbolici di alcune delle familiari carte da gioco romagnole, che un tempo si imparavano a maneggiare sin da piccoli giocando a pelagallina con la nonna. E allora. Se, ad esempio, dai mucchietti di carte scoperte sbucava il tre di bastoni, che saltava fuori spesso, scattava la madre di tutte le domande dell’indovina: “burdèla, non sarai mica incantèda (innamorata) di uno già sposato o fidanzato?”. Dalle reazioni della ragazza le antenne femminili della cartomante captavano già soavi informazioni su sospiri e speranze dell’interlocutrice: tanto più che, spesso, ad essere indiscrete non sono le domande ma le risposte. Il quattro di denari indicava una lettera in arrivo: in quei tempi non c’era whats app. Il due di denari erano gli occhi della civetta: rivale in amore? Il fante di spade significava malelingue in azione: e qui la cartomante andava sul sicuro; la flotta delle malelingue è sempre pronta a salpare. Le avventure o le disavventure amorose degli altri restano sempre una ghiottoneria per non poche persone. Il tre di spade era presagio di lacrime, il quattro di spade (altrimenti il segno della carta da gioco non sarebbero le spade) notizia infausta: però l’asso di spade, la carta con l’angelo, annunciava novità. E così via per ogni altra carte del mazzo a seconda dei diversi usi e costumi, ognuna da contestualizzare- come dicono i politici odierni- modulandola rispetto alle diverse circostanze. In buona sostanza ‘l’arte di fare le carte’ (spesso trasmessa di madre in figlia) consisteva nel dire alla cliente ciò che la confidente voleva sentirsi dire, tra conforto, messe in guardia e predestinazioni dispensate con moderazione. La cartomante, insomma, quasi come una confessora laica, molto più esperta in robe da donna rispetto ai confessori maschi. Una variante della cartomanzia è la chiromanzia, cioè la lettura della mano (keir- keiros in greco significa appunto mano). La chiromanzia è pratica antica, millenaria: ma è un’altra faccenda. Al riguardo citeremo solo una memorabile battuta tratta dal bel film ‘L’ultimo metrò’, di Truffaut. Laddove un personaggio cerca di intortare una bella passante: ‘Signorina, le leggerò la mano… Dunque: la sua mano dice che in lei ci sono due donne’. Risposta: “Sì, ma nessuna delle due vuol venire a letto con te”.