Casa Bufalini lancia il bando ’Startideaup’ per giovani creativi

Due ingredienti: creatività e innovazione. E un’opportunità dedicata ai giovani che vogliono cimentarsi in un percorso imprenditoriale. Casa Bufalini lancia la quarta edizione del bando ’StartIdeaUp!’. L’obiettivo? Sostenere l’avvio e lo sviluppo di progetti d’impresa innovativi in campo artistico, culturale e creativo, favorendo la crescita del settore in un’ottica di sostenibilità economica delle imprese culturali e creative (ICC).

Alla call possono partecipare startup e progetti di creazione di impresa in ambito culturale e creativo, finalizzati in via prioritaria, ma non esclusivamente, a sviluppare soluzioni innovative nei seguenti ambiti tematici: cultura materiale e digitale (fashion 4.0, design industriale e artigianato digitale, industria del gusto), produzione e fruizione di contenuti (realtà immersiva, realtà aumentata, realtà virtuale per il settore spettacolo e per altri ambiti di applicazione; nuove tecnologie e soluzioni per la comunicazione e l’educazione), patrimonio storico-artistico (turismo 4.0, tecnologie e soluzioni innovative per la conservazione e la fruizione del patrimonio tangibile e intangibile, riattivazione e ’co-generazione’ urbana).

Possono presentare domanda gruppi composti da due o più persone che intendano sviluppare un progetto d’impresa a contenuto innovativo negli ambiti descritti, associazioni costituite da meno di 5 anni rispetto la data in cui viene presentata la candidatura e che da statuto risultino attive nei settori specificati, startup con costituzione non antecedente a cinque anni rispetto la data in cui viene presentata la candidatura.

I soggetti interessati possono presentare le proprie proposte via mail, utilizzando la modulistica reperibile sul sito di Casa Bufalini (https:www.casabufalini.itcoworkingbando-startideaup-2023index.htm?ID_D=284) entro e non oltre le 24 di venerdì 26 gennaio 2024 all’indirizzo info@casabufalini.it. Nell’oggetto della mail deve essere indicato ’Candidatura Bando StartIdeaUp – Casa Bufalini’.

Il progetto selezionato potrà beneficiare di 12 mesi di insediamento gratuito negli spazi offerti dal Laboratorio aperto Casa Bufalini o dai partner, previo accordo e verifica della disponibilità degli stessi.