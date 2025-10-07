"Casa della comunità intitolata a Bissoni"

Una interessante iniziativa sull’importanza della sanità pubblica, si è tenuta al teatro comunale di Cesenatico, in occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Giovanni Bissoni, il noto politico che è stato sindaco negli anni Settanta e Ottanta, per poi ricoprire il ruolo di assessore regionale alla Sanità dell’Emilia-Romagna dal 1995 al 2010, e successivamente svolgere importanti ruoli a livello nazionale sempre in materia di Sanità. L’associazione Giovanni Bissoni ha ricordato lo spessore dell’uomo, attraverso gli interventi del sindaco Matteo Gozzoli, di Massimo Fabi, assessore regionale alle Politiche per la Salute, dell’ex presidente della Regione Vasco Errani, oggi presidente dell’associazione Giovanni Bissoni, Renato Balduzzi, presidente del Comitato scientifico dell’associazione Giovanni Bissoni, e Rosy Bindi, ex ministro della Sanità, ex ministro per le politiche per la famiglia, vicepresidente della Camera dei deputati e presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018, anch’essa membro dell’Associazione Giovanni Bissoni.

"E’ stato tracciato un quadro dello stato attuale del servizio sanitario nazionale – ha detto Gozzoli – in un contesto in cui la sanità pubblica vive un momento di crisi strutturale. Ci sono due linee di pensiero, con una che vede il superamento del sistema sanitario pubblico per come lo abbiamo conosciuto e un’altra che invece crede che occorra riformarlo e rafforzarlo. Giovanni Bissoni ha speso una vita intera per riformare la sanità pubblica e per mantenerla come un servizio universalistico, perchè non è pensabile che un bene così fondamentale come la sanità sia affidato al mercato privato. Insieme abbiamo ribadito che il modo migliore per mantenere vivo il suo impegno sia proprio questo, coinvolgendo studenti, lavoratori, professionisti e tutta la società, per aprire un dibattito sul futuro del nostro sistema sanitario; per questo ringrazio l’associazione Giovanni Bissoni, i cui esponenti portano avanti una meritoria attività di informazione e sensibilizzazione su questo e altri temi dirimenti per la nostra società".

L’incontro è stata l’occasione per un aggiornamento sui lavori di ampliamento dell’ospedale Ginesio Marconi, che saranno ultimati nel 2026. A tal riguardo nei giorni scorsi il direttore generarle dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, ha scritto a Gozzoli una lettera con cui formalizza la volontà di intitolare la nuova Casa della Comunità di Cesenatico a Giovanni Bissoni. Presto partirà l’iter burocratico per confermare questa proposta che trova il pieno appoggio dell’amministrazione comunale e a breve sarà portata anche all’attenzione del Distretto Socio Sanitario del Rubicone.

Giacomo Mascellani