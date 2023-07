Casa della musica a Palazzo Mazzini Il Conservatorio a caccia di un finanziamento di 4 milioni

di Raffaella Candoli

Privo di agibilità e di sistemi antincendio, con locali fatiscenti e pareti puntellate a rischio crollo, e per di più con spazi insufficienti a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. Eppure, è frequentato da allievi da varie parti del mondo e garantisce alla città e non solo, produzioni operistiche, eventi musicali di vario genere, festival, concorsi. Insomma, è ampiamente protagonista della vita culturale cesenate con proposte di livello, grazie alla professionalità dei docenti, la formazione degli allievi e per una generosità che contraddistingue chi, come al momento Laura Pistolesi, è alla guida del Conservatorio Maderna. È della importante istituzione cittadina che parliamo, che appartiene al comparto Afam, ovvero dell’Alta formazione artistica e musicale che rilascia diplomi accademici di primo livello, equivalenti alla laurea universitaria e di secondo livello, equipollente alla magistrale. Di dare una degna sede al Conservatorio Maderna si parla da anni, per via delle condizioni inaccettabili in cui versa Palazzo Guidi che lo ospita.

Si è poi individuato, di recente, da parte del Comune che ne è il proprietario, nel Palazzo Mazzini Marinelli, in via Sacchi, il luogo idoneo a diventare "Casa della Musica", accogliendo anche l’Istituto di cultura musicale Corelli. E fin qui è cronaca nota.

Sarà il Conservatorio stesso a presentare allo Stato una richiesta di finanziamento presentando un progetto per un importo di 3milioni947mila euro circa, cifra complessiva che tiene conto anche dell’incremento dei costi delle materie prime. Attenzione, è una candidatura al bando Afam, per la ristrutturazione edilizia, che fa seguito alla delibera della Giunta comunale e "di mezzo" c’è anche la collocazione degli allievi della media "Viale della Resistenza", scuola che pure necessita di lavori edilizi. "L’immobile di via Sacchi, già interessato da lavori preliminari, di ripristino e di efficientamento energetico - fa sapere l’amministrazione comunale- è un palazzo signorile a tre ordini con un ampio cortile interno delimitato su tre lati da un bel porticato con archi a tutto sesto. L’impianto originario è della fine del XVIII secolo, ma nel tempo ha subìto modifiche e ricostruzioni, di cui l’ultima risalente alla fine del Secondo conflitto mondiale".

Il progetto che risponde alle esigenze funzionali esplicitate dalla direttrice Pistolesi prevede aule per musica di insieme, jazz e percussioni, nell’ala sud verso vicolo Pasolini; l’Aula Magna dalla capienza di 100 persone, la zona amministrativa, la biblioteca e una caffetteria. Al piano intermedio il recupero della integrità degli ambienti con volte a crociera sarà garantito rimuovendo gli attuali divisori in cartongesso. La destinazione è ad archivio musicale, ascolto, consultazione. Il primo piano sarà destinato alla formazione e alla didattica dell’Istituto Corelli. Ci saranno aule per le lezioni d’insieme, una sala prove anche per accogliere saggi, eventi musicali aperti ad ospiti esterni. Insomma, il Palazzo c’è, il progetto pure ed è funzionale.

La domanda è: il Maderna otterrà il finanziamento che nel 2020 non fu accolto per mancanza di fondi sufficienti (quest’anno invece lo stanziamento dovrebbe essere cospicuo), ma soprattutto, quando la Casa della Musica potrà dirsi tale?