Casa della musica in bilico "Il Maderna cerca fondi"

La Casa della Musica si allontana temporalmente nel senso che per la sua fatidica ultimazione occorrono fondi che non sono stati ancora reperiti, ma che risultano indispensabili.

Nel frattempo l’edificio di palazzo Mazzini Marinelli che dovrà accoglierla e dove erano già iniziati i lavori preliminari verrà utilizzato per accogliere nell’anno scolastico 2023-2024 il polo scolastico di Torre del Moro, dove verranno avviai i lavori di riqualificazione.

Il Comun di Cesena ha affidato l’edificio in concessione trentennale al Conservatorio Maderna, in attesa che il palazzo – già sede di una scuola elementare e poi del corso universitario di Scienze informatiche, possa essere rifunzionalizzato e diventare Casa della Musica con conservatorio Maderna e istituto musicale Corelli accorpati.

Si tratta dei due istituti musicali cittadini più prestigiosi, il primo nella prestigiosa sede di palazzo Guidi in corso Ubaldo Comandini, il secondo a palazzo Nadiani in via Dandini.

L’Unione europea, tramite i fondi assegnati alla Regione, ha contribuito a stanziare l’importo di 500mila euro attraverso il Por-Fesr per sostenere i lavori per il primo stralcio.

A quel punto il Conservatorio Maderna ha partecipato al bando di alta formazione artistica e musicale Afam per la ristrutturazione edilizia. "La richiesta purtroppo non è stata accolta – spiega la direttrice Pistolesi –, d’altra parte i milioni messi a disposizione erano solo sette e quindi l’accesso molto impervio. Ma il Conservatorio non desiste e parteciperà a un nuovo bando similare per intercettare i fondi presentando domanda entro luglio. Questa volta in ballo ci sono circa cento milioni e quindi le possibilità sono molto più numerose. Ci siamo affidati all’ufficio tecnico del Comune per redigere la richiesta di finanziamento. naturalmente i tempi di realizzazione dell’opera, qualora si entrasse in possesso dei fondi, non saranno immediati e probabilmente almeno fino al 2025 bisognerà attendere".

Se il Conservatorio riuscirà a partecipare con successo al bando Afam ricavando i due milioni necessari verrà dunque conseguito un significativo apporto economico alla realizzazione del polo musicale, che altrimenti l’amministrazione dovrebbe distrarre dal suo bilancio.

L’immobile Mazzini Marinelli di via Sacchi, di proprietà del Comune di Cesena, è un palazzo signorile a tre ordini con un ampio cortile interno delimitato, a sua volta, su tre lati da un bel porticato con archi a tutto sesto.

L’impianto originario dell’edificio è della fine del XVIII secolo, ma nel tempo ha subito non poche modifiche e ricostruzioni, di cui l’ultima risalente alla fine del Secondo conflitto mondiale. I lavori iniziali hanno riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche, interventi sulle finiture murarie interne ed esterne, il rifacimento dei servizi igienici, con la creazione di nuovi spazi al piano terra, la riqualificazione delle aree cortilizie e di altri locali che in futuro ospiteranno la Casa della musica.

a.a.