Due anni per la Casa della musica: “Via ai lavori entro l’autunno”

Cesena, 24 marzo 2025 – Si schioda l’impasse annoso in cui era precipitata la nascente ma languente Casa della Musica bloccata nel suo sviluppo dalla mancanza di fondi da parte dell’amministrazione comunale. Entro l’anno partiranno, o meglio ripartiranno i lavori, dopo una lunga fase di stallo. Da anni le è stata assegnata la sede di palazzo Mazzini Marinelli, nei pressi della Biblioteca Malatestiana, che fu scuola elementare negli anni ’50, ’60’ e ’70 e poi sede universitaria.

Con l’acquisizione da parte del Conservatorio Lettimi Maderna i mesi scorsi di un cospicuo finanziamento di quasi tre milioni di euro è possibile procedere con i lavori che vennero avviati dal Comune ma che poi si bloccarono per la creazione della casa che ospiterà il Conservatorio Maderna e l’istituto musicale Corelli.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca per il sostegno alle istituzioni dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, concede finanziamenti destinati all’ammodernamento strutturale e tecnologico, ai quali era candidato anche il Conservatorio statale di musica di Cesena e Rimini ’Bruno Maderna-Giovanni Lettimi’, che potrà beneficiare di un contributo di 2.947.390 euro.

L’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri anticipa la road map dei lavori. “A breve – spiega – verrà approvato il progetto esecutivo e a Pasqua lasceranno l’edificio gli studenti della scuola di viale della Resistenza che vi hanno trovato ospitalità durante i lavori di riqualificazione del loro istituto. In autunno ci sono le premesse per la cantierabilità e l’avvio dei lavori entro l’anno. Ne serviranno due per completarli”.

Se non ci saranno imprevisti la nuova Casa della Musica dovrebbe dunque essere pronta e utilizzabile per gli studenti corsisti dai primi del 2028, con lo spostamento del Conservatorio da palazzo Guidi e dell’istituto musicale Corelli da palazzo Nadiani.

Va ricordato che del 2021 il Comune di Cesena ha affidato al Conservatorio Maderna, poi divenuto Maderna- Lettimi, il complesso immobiliare Mazzini-Marinelli, di proprietà comunale, siglando una concessione gratuita trentennale, con scadenza al 2052. Dal 1° gennaio dell’anno scorso è stata formalizzata la fusione dei conservatori Lettimi di Rimini e di Cesena, che mantengono sedi distaccate con pari dignità e autonomia. Da febbraio 2024 il nuovo direttore del Maderna è Gabriele Giampaoletti.

Il Conservatorio di Cesena nacque nel 1970, come sede staccata del Conservatorio Martini di Bologna, colmando la mancanza di un’istituzione musicale di tale livello in Romagna. Il 1° ottobre del 1988 venne dichiarato autonomo e intitolato al compositore Bruno Maderna. La prima sede del Conservatorio fu collocata nelle stanze vicine al Ridotto del teatro Bonci, dal 1995 è ospitato a a palazzo Guidi.