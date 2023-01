Casa della salute, sportello informativo per attività sportive

Presso la Casa della Salute di Savignano sul Rubicone in corso Perticari 119 ogni lunedì dalle 15 alle 17 è aperto uno sportello informativo sulla attività fisica e sportiva adattata con la valutazione per ciascuna persona delle potenzialità e attitudini sportive. Vengono fornite informazioni sull’offerta sportiva del territorio mettendo in contatto con tecnici e società sportive. Info: Massimiliano Evangelisti 339-8547010 [email protected]; Lucia Trebbi: 339-8061260 [email protected]