Casa di Gesso, il teatro fa scuola: "Coinvolti oltre 500 giovani utenti"

"Siamo felici di essere state riconosciute come un punto di riferimento e interesse per la cultura e la formazione legata alle nuove generazioni; felici che Casa di Gesso sia sempre piu’ un luogo capace di divulgare e creare stupore, conoscenzae socialita. E ora, dopo una breve pausa estiva, si riparte a settembre con nuove meraviglie all’orizzonte". Cosi Roberta Magnani, direttrice artistica di Casa di Gesso con Antonia Casadei di Aidoru, alla conclusione di 12 mesi densi di emozioni, incontri e conquiste che ne hanno confermato il valore come presidio culturale e creativo del territorio coinvolgendo oltre 500 giovanissimi utenti e anche adulti accompagnatori.

"E stato un anno pienissimo nel quale tanti desideri hanno preso forma e abbiamo potuto condividere con la nostra cittaé molte avventure. Un anno di soddisfazioni e bellissime occasioni per gli allievi e le allieve di Casa di Gesso e pil in generale per giovanissimi e le loro famiglie di Cesena e non solo che hanno potuto sperimentare il mondo del teatro, delle arti sceniche e dello spettacolo dal vivo in tante sue sfumature". A livello istituzionale, Casa di Gesso ha ricevuto importanti riconoscimenti: € stata infatti riconosciuta come Centro Culturale dal Ministero della Cultura e accreditata dal Ministero dell’Ilstruzione e del Merito per la promozione della creativita nel Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione. Inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha riconfermato la realta per il triennio 2025-2027 come una delle eccellenze del contemporaneo, a conferma della sua rilevanza nel panorama artistico e culturale regionale. L’attivita educativa e laboratoriale ha avuto un ruolo centrale: tantissimi gli interventi realizzati nelle scuole, coinvolgendo circa 240 bambine e bambini e ragazzi, dalla scuola dell’infanzia fino agli adolescenti delle superiori, attraverso progetti e spettacoli capaci di stimolare immaginazione e partecipazione attiva. Nel cuore dell’anno si è animata la Scuolina, spazio pulsante abitato da circa 120 partecipanti dai 4 ai 19 anni, che ogni settimana, da settembre a maggio, hanno dato vita a mondi immaginari, condividendo percorsi di esplorazione, creativita e crescita. Accanto a questo, ha preso forma Astreo, un nuovo progetto che ha unito artisti e 35 adolescenti in un’esperienza di confronto e co-creazione. Casa di Gesso si é affermata anche come casa creativa, grazie al programma di residenze artistiche che hanno favorito lo scambio tra artisti e giovani, e alla nascita di esperienze intergenerazionalicome "Ognivostrascoperta",unpercorso pensatopercoppie adulto-bambino. a Con Extra Festival, Casa di Gesso ha abitato il territorio, portando arte, relazioni e poesia dal Quartiere di San Vittore alla Biblioteca Malatestiana Ragazzi. Non é mancata l’attenzione alla dimensione naturale: nel giardino che circonda Casa di Gesso, arricchito da 52 piante, é@ stato inaugurato un Percorso Sensoriale aperto alla citta, dove il contatto con la natura si fa esperienza viva. Numerose le collaborazioni attivate: dalla Livio Neri per attivita notturne e familiari come Dormi Dormi e lo yoga in famiglia, al TEDx Cesena, dal Teatro Bonci-Ert alle scuole, dal Cinema Victor a Uniradio e Voceversa, fino alle progettualita con Case FrancheeilCnis (coordinamento nazionale insegnanti specializzati).