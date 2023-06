Casa di Lieto soggiorno Ospiti attori per un giorno

Gli anziani ospiti della Casa Albergo di Lieto Soggiorno di Macerone sono diventati attori per un giorno in occasione del 25esimo anniversario della struttura che è stato celebrato domenica a Macerone. La preparazione dello spettacolo, che ha visto coinvolti gli operatori e una decina di anziani tra i 70 e i 90 anni, ha tenuto tutti gli ospiti impegnati per numerose giornate prima della messa in scena. Aiutati dal personale della Casa Albergo di Lieto Soggiorno, gli ospiti hanno occupato il tempo a costruire un finto pulmino con il cartone, gli scogli, il mare azzurro, i gabbiani, il grattacielo per mettere in scena una gita della comitiva a Cesenatico. Lo spettacolo si è aperto con la scena del pulmino che portava in tour gli anziani per la cittadina di mare, mostrandogli le bellezze della città con una scenografia itinerante, il tutto accompagnato da un racconto che spiegava le varie tappe. Assieme alla coordinatrice Mariangela Casali, dopo la messa in scena, una cinquantina di anziani ospiti, accompagnati dagli operatori sono usciti dalla struttura per recarsi alla chiesa di Macerone dove li attendeva lo spettacolo degli Sciucaren. Presente all’evento anche l’assessora Carmelina Labruzzo. La giornata si è conclusa con l’aperitivo in compagnia presso la Casa Albergo di Lieto Soggiorno.